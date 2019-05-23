进口药加税？关税重叠加征？别慌，都是谣言

随着6月1日0时我国对美部分商品提高加征关税税率日期临近，部分企业和民众疑惑乃至担忧，我国已经发布3份涉美约600亿美元商品加征关税公告，会不会重叠加税？也有传言称，自美进口药品在加税之列，意味着进口药要涨价。经咨询国务院关税税则委员会办公室，新华社记者22日确认：加税不重叠，药品不加税。
5月10日，美方正式宣布对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税。作为回应，国务院关税税则委员会5月13日发布公告，宣布自2019年6月1日0时起，对已实施加征关税的约600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。
此前，作为美国对约2000亿美元中国输美商品挥舞加征关税大棒的回应，国务院关税税则委员会先后于2018年8月3日和2018年9月18日发布两份关税公告。
记者了解到，就对美约600亿美元商品加征关税一事，企业只需以最新公告，即5月13日发布的公告为准，无需担心重复加税。
值得一提的是，5月13日公告中附件4所列税目商品有595种，比前两份公告少了67种。据了解，汽车及零部件商品并不在此次将加征关税的范围之列。把67种汽车及零部件商品从加税清单“下架”，也不是最新公告作出的决定。
在2018年12月14日发布的一份公告中，就已经有了相关规定，期限是今年1月1日到3月31日。到期当天，国务院关税税则委员会又发布公告，把期限再次延长。换句话说，汽车及零部件行业暂时不用担心被加征关税。
对于网络传言称自美进口药在加税清单、面临涨价，记者了解到，这一说法“不靠谱”。
据介绍，为不影响国内患者用药，不加重患者负担，在拟定对美反制措施时，相关部门已将治病防病用药品全部排除在外。也就是说，自美进口这些药品不会加征关税。在不加税的同时，我国本身还对绝大多数药品实行零关税。因此，患者和家属朋友可以放心。
药品没加税，那医疗器械情况怎么样？据了解，本着民生优先原则，我国对心脏起搏器、支架、助听器、人造关节等植入人体的器具均没有加征关税，其他纳入征税范围的医疗器械大部分也仅征收5%的关税，征收20%或25%关税的产品数量很少，主要是医院用的核磁共振设备、X光检查设备等，考虑到进口替代等诸多因素，这部分对市场最终售价影响不大。(刘红霞、申铖)
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