原标题：两部门明确集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策

新华社北京5月22日电（记者申铖、刘红霞）记者22日从财政部了解到，为支持集成电路设计和软件产业发展，财政部、国家税务总局日前发布公告，明确集成电路设计企业和软件企业税收优惠政策。

公告称，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

公告明确，所称“符合条件”，是指符合《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》规定的条件。

专家表示，按照产业给予税收优惠政策，是国际通行做法。此次出台的政策是一项对内外资企业一视同仁的优惠政策，旨在吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展，激活市场活力。

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