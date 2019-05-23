原标题：传化支付 助力中小物流企业转型升级

物流业对社会经济发展有重要影响。不过，中小货运物流企业目前面临互联网水平低、融资难等困境。瞄准这些痛点，传化智联旗下的传化支付有限公司立足产业支付，依托产业业务场景，以多维产业数据为抓手，通过核心风控能力搭建“银企桥”，为中小物流企业提供多层次金融服务，助力全行业升级发展。

“解放物流老板娘”

近日发布的《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》指出，鼓励规范“互联网+”新业态发展，支持道路货运企业加强信息系统建设，提高线上线下一体化服务能力；加快制定出台网络平台道路货物运输经营管理办法，建立货运信用信息共享交换联动机制，以推动新旧动能转换，促进道路货运行业转型升级。

目前货运物流行业的互联网化水平低，很多业务操作很原始，“查单全靠嘴、记录全靠纸、付钱全靠现金”，很难享受到“互联网+”带来的工作效率提升。

37岁的陈延彩是郑州豪翔运输有限公司的老板娘，她的丈夫从开货车跑运输起步，2005年成立公司，目前公司的配送专线已经覆盖河南省内108个市县，省外专线覆盖全国30多个省份。陈延彩回忆，从2010年开始公司业务量激增，作为“管钱管账”的老板娘，她的工作变得非常繁忙。

从河南物流企业的运作模式看，物流的流向是从发货人到物流企业再到收货人。货款资金的流向则相反，第一个接触到货款的是物流公司的网点，一般他们每天下午4时将货款转账至物流公司总部银行账户，物流公司总部收到各网点的货款后，整理汇聚后给发货人转账。

但是，物流企业的TMS系统只记录数据信息，没有支付功能，货款必须从银行机构转账，批量转账也有数量上限。随着客户量的增长，“转账”工作更为繁琐，每天需要进行人工制表、审核名单、复审然后转账，效率极低，并且还存在人工失误和人工恶意篡改等风险。

陈延彩每天将近大半天的时间坐在电脑前转账，手动处理大量的货款不免“胆战心惊”。“为了服务好客户，我们一般不限制银行，客户各种银行卡都有，跨行转账的工作量就更大，手续费也是我们出。”

直到去年春节后，经朋友介绍，陈延彩的公司引入了传化支付开发的货款智能代收付系统解决方案，原先半天的工作现在半小时就可以做完，并且还能掌握货物和货款的实时情况。“省去不少麻烦，省出来的时间可以多陪陪孩子”。

传化支付为物流企业做的事情，取名为“解放物流老板娘运动”。这套货款智能代收付的产品，正是针对物流企业运费和货款结算的具体业务场景和实际需求，定制开发的物流行业解决方案，真正实现物流企业物流、信息流和资金流的三流合一，大大提升了物流企业的资金结算效率和资金管理安全。

重塑B端支付市场格局

近几年，第三方支付市场持续高速增长，一方面，以支付宝和财付通为代表的国内C端支付巨头异军突起；另一方面，围绕生产制造行业的B端支付市场格局正在重新改写。B端市场正在点燃整个支付行业的激情，越来越多的支付巨头蜂拥而入。蚂蚁金服、腾讯金融都不约而同地确立了以To B服务为核心的科技公司定位，旗下的支付宝和财付通通过针对性营销等手段，不断加大对线下服务商的扶持力度，以快速占领B端市场。

传化集团扎根制造业30余年，深耕物流领域近20年。传化智联高级副总裁周升学介绍，传化智联定位智能物流平台运营商，通过平台化运营，以全国公路港城市物流中心、互联网供应链金融服务平台、智能系统为三大基础，形成一张覆盖全国的传化智能物流网。从而不断优化物流结构，降低物流成本，服务于生产资料生活资料的高效流通，助力中国智造。

“传化支付作为传化智联旗下的重要业务单元，始终紧盯B端支付市场，是首个推出物流企业定制化支付解决方案的第三方支付企业。”传化支付总经理张文凯说：“做产业支付，必须先扎根产业，先融入产业。我们沉下心，弯下腰，接地气地深入每一家物流客户，了解物流企业业务的每个细节；同时，广泛链接行业内各种资源。第一类是物流系统方资源——TMS系统。这是每个物流企业的管理核心；第二是需要广泛链接全国范围内的物流运输企业，包括省内分拨运输公司和省际干线运输公司。”

张文凯指出，对于很多物流企业而言，第一个接触发货人货款和运费的是物流公司网点，绝大部分物流企业网点都是加盟商，管理比较松散。很多物流公司总部担心网点收到的货款和运费不及时上缴，甚至卷款潜逃，前些年此类案例频繁发生。针对这种情况，传化支付联合TMS系统方、物流公司，联合开发了物流钱包产品。

从商贸企业的角度出发，物流钱包一方面让发货量大且发货频繁的商贸批发企业实现了物流运单电子化、数据化管理。同时，通过广泛链接，物流钱包让商贸老板可以在物流钱包一个平台，实时监控和管理多家物流公司运单状态和相关费用结算情况，极大提升了商贸企业对物流运单和货款的管理准确性和便捷性。从物流企业的角度出发，帮助物流企业实现其客户运费和货款的线上支付，同时实现每家物流企业上百个加盟网点资金的实时归集，有效提升了物流企业对物流网点资金的管控力度。网点不接触货款和运费，大大降低资金管理风险，不仅解放了物流公司老板娘，也能给物流老板大大减压。

两大巨头在C端的霸主地位难以撼动，未来行业洗牌的突破口是B端。张文凯表示，“传化支付依托传化智联，构筑了广泛链接行业内各种资源的能力，直接抬高了行业服务门槛。传化支付将立足产业支付定位，扎根产业场景土壤快速成长。”

搭建“银企桥”

以第三方支付为代表的金融科技企业，在服务中小企业，特别是融资需求方面有着天然优势。以传化支付为例，扎根商贸物流业务场景，围绕中小商贸企业普惠金融服务进行着有益创新，切实解决传统银行难以克服的交易成本高和对中小企业风控难的问题。

根据商贸批发行业小额高频的交易特点，以物流企业实体运输以及货款代收为业务场景依托，传化支付联合银行等金融机构，以商贸企业和物流企业的业务数据、用户线上交易数据以及多维产业和征信数据为基础，率先推出了针对中小商贸企业的线上数据信贷产品——“信用付”，为中小商贸企业提供低成本、灵活便捷的融资服务。商贸用户可以在物流钱包中直接线上申请“信用付”授信额度，线上使用“信用付”的授信资金，线上按运单实时支付相应的运费和货款，精准解决中小商贸企业融资难、融资贵问题。

为什么能直击行业痛点？张文凯表示，传化支付定位服务大物流生态，构筑平台化模式，搭建物流产业与金融机构之间的“银企桥”。“我们业务核心是做风控、场景和应用，降低金融机构对于物流企业看不清看不明白的风险点，并联合金融机构，为广大物流企业定制低成本、使用便捷的信贷融资服务，帮助物流企业做大做强。”

目前传化支付和多家主流银行已经达成合作。张文凯说：“我们清楚行业场景，熟悉业务逻辑，通过与物流企业和TMS系统方的紧密合作，能够了解实时且真实的各类业务情况。这是银行机构愿意与传化支付合作的主要原因。”

张文凯表示，“未来会进一步优化和提升各项产品的体验，更好地服务更多物流等行业的中小企业，与中小企业肩并肩共成长。”（杨洁）

(责编：杨曦、付长超)