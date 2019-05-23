原标题：5年前买了2.675个比特币 5年后起诉网店要求赔偿7万

杭州首起比特币财产侵权案开庭，比特币是否属于虚拟财产并受法律保护成争议焦点之一

本报讯 2013年11月，他在淘宝某店铺买充值码兑换比特币，后来比特币在国内的此类交易被中国人民银行叫停。如今，当年的买家告了卖家——按照市值，当年我买的那些比特币价值7万余元，那么，你还我。

昨天，杭州市互联网法院审理了该院首起“比特币”网络财产侵权纠纷案件。

原告是杭州人吴某，被告有两个，一个是上海某科技公司，当年是它在淘宝上开了提供比特币兑换的网店，被告二是淘宝公司。

比特币是虚拟货币，当年的买卖有点类似于买股票，当吴某付出“真金白银”以后，就能获得相对应的比特币份额。当年他分两次一共买了2.675个比特币，花了两万多元，这两次交易，第一次是通过淘宝网店买，第二次据他说是直接打款给店主支付宝账户。吴某起诉的赔偿金额是76314元，说是他根据比特币现在的市场价格估算出来的。

原告吴某说，他于2013年底买比特币，但2014年那个比特币兑换交易网站关闭了，其淘宝店也关闭了。而上述网站被关闭时，被告上海某科技公司未向原告进行任何提示，这种“不作为的行为”导致原告所购比特币无法找回，给原告带来巨大经济损失。

那为什么还要告淘宝网呢？

原告认为比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品为淘宝网禁发商品，被告淘宝公司没有履行审核义务，导致原告在其经营的网络购物平台上买到了禁止交易商品，受到损失。所以，他的诉请是上海某科技公司和淘宝网对他这7万多元的损失承担连带赔偿责任。

被告上海某科技公司的主要答辩意见是，网站关停是基于中国人民银行等部门机关联合发布的文件，且比特币属非法财产，在我国不受法律保护，交易行为涉嫌扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益，故要求法院驳回原告的起诉。

淘宝公司的辩称是：淘宝公司仅是提供信息发布平台的服务提供商；已及时向原告披露了卖家的真实姓名、地址和有效联系方式；本案诉前原告未通过平台创设的维权通道申请退货退款，淘宝公司作为网络交易平台已尽平台义务，不应承担连带责任。

因为是首例，所以带来了很多新问题。

法庭也总结了争议焦点——

第一，我国否定了比特币在我国的货币地位，但是在国际上比特币依旧有价值，那么在此案中，比特币是否具备价值性、稀缺性、可支配性，是否属于虚拟财产并受法律保护。

第二，当时吴某购买比特币第二次行为是直接打款到网店店主支付宝，那么现在告的是上海某科技公司，两个主体是否具有同一性。

第三，如果被告上海某科技公司构成侵权，原告按2.675个比特币起诉时的交易价格主张侵权赔偿责任是否合理；

第四， 被告淘宝公司是否应当对涉案商品链接进行主动审查，是否应承担共同侵权责任；

第五，事隔5年，原告起诉是否已超过诉讼时效。

法院将择期就本案进行宣判。

年轻的女法官庭后对钱报记者说，互联网法律纠纷常常碰到各种新问题，这样一种需要不断学习的状态，真好。

本报首席记者 肖菁 通讯员 吴巍

(责编：赵爽、付长超)