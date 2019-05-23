网络提速降费成效明显 助力中国经济高质量发展

人民网北京5月23日电 （朱江）与5年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过90%；11月底前在全国范围内实现携号转网；合力推动5G商用，支撑数字经济社会的发展……5月21日的国务院新闻办公室发布会上，工业和信息化部相关负责人介绍网络提速降费情况及回答公众普遍关心的问题。

提速降费多重举措 支撑经济社会数字化转型

“网络提速降费”是近年来通信行业工作的重点和方向，取得了阶段性成效。

“这几年提速降费成效明显，概括起来主要有两个方面。” 工业和信息化部副部长陈肇雄介绍说，从直接成效来看，在网络覆盖上，我国建成了全球规模最大的固定宽带网络和4G网络，截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%，其中，行政村通宽带比例达到98%，行政村通4G的比例达到97%，位居全球先进行列。

在网络提速上，与5年前相比，固定和移动宽带平均下载速率提升6倍多，固定宽带用户平均下载速率从2014年底的4.2M提升至28M，移动宽带下载速率从3G时代不足3M提高到22M。网络降费方面，与5年前相比，固定网络和手机上网流量资费水平降幅均超过90%，用户月均使用移动流量达到7.2GB，为全球平均水平的1.2倍。

从间接效果来看，一方面，提速降费进一步加速了我国移动互联网产业的创新发展，催生了一大批新技术新应用新模式。2018年，我国移动应用程序数量多达449万款，为全球移动应用程序数量之最。另一方面，有力支撑了经济社会的数字化转型，我国信息消费规模由2015年的3.2万亿元增长到2018年的5万亿元，年均增幅超过15%。2018年，我国数字经济规模总量超过31万亿元，占GDP的比重达到34.8%，成为我国经济高质量发展的重要支撑。

携号转网将全国普及 号码在手说走就走

公众普遍关注“携号转网”何时会在全国实行。针对下一步举措，陈肇雄表示，全面推进携号转网不仅是政府工作报告提出的明确要求，同时也是社会高度关注的惠民工程，前期工业和信息化部组织相关企业在5个省市进行了携号转网的试验，目前已累计完成近200万人次的携号转网工作。

陈肇雄坦言，从全面铺开角度来说，还要解决两方面的问题：一是对三家基础电信企业的网络和运营系统进行必要的改造，这里涉及到近16亿移动用户运营系统的更新，工作相对比较复杂。二是手机号码广泛应用在各行各业的信息服务中，要维持原有应用不受影响，还需要对银行、保险、证券以及互联网企业等的第三方平台进行同步改造，以确保用户携号转网后的使用体验。

“为了解决这些问题，确保携号转网工作顺利实施，今年‘两会’以后工业和信息化部第一时间就组织三家基础电信企业和中国铁塔公司制定了建设改造、联调联测、提供服务‘三阶段’的工作时间表，部署在全国推进携号转网工作，目前各项工作正在有序推进中。”陈肇雄如是说。

他指出，下一步，工业和信息化部将落实《政府工作报告》部署要求，以实现用户“携得了、转得快、用得好”为目标，推动企业加快系统改造和测试，保障用户充分享有携号转网的权益，确保今年11月30日之前在全国范围内实现携号转网，真正做到“号码在手，说走就走”。

攻坚克难蓄势待发 5G终端已在路上

迈向万物互联的新时代，对新一代信息通信基础设施提出了更高要求。为此，陈肇雄提出今年提速降费将持续推动网络演进升级，一方面，通过开展“双G双提”工作，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆时代；同时，继续推动5G技术研发和产业化，加快5G商用部署和IPv6改造。另一方面，推动网络信息技术与实体经济深度融合，提升融合应用效果，突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络支撑能力。

陈肇雄介绍，5G的发展总体上可以分为三个阶段。一是标准制定、技术研发和产品研制阶段。在产业界各方的共同努力下，目前，5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链主要环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。二是频谱分配、网络建设和政策完善阶段。目前，国内已经明确了5G中频段频率规划及试验频率，制定了相关分配方案。三是应用推广、构建融合应用产业生态阶段。目前，基础电信企业正与有关垂直行业通过深化合作，围绕工业互联网、车联网等重点领域，联合开展5G应用探索，合力推进5G应用发展。

工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，工信部将不断完善相关政策环境，推动企业加强协作，助力5G成功商用。具体而言，要加强5G建设的政策保障，支持相关运营企业开展网络建设，着力打造高品质的5G网络；要营造5G应用发展的良好环境，支持产业界举办应用征集大赛，推动相关企业加强与各行各业、各领域的沟通协作，深入挖掘5G典型应用；要继续推动5G增强技术的发展成熟，在完善5G产业链的基础之上，支持开展5G增强技术的研发试验，为后续5G发展打好基础。

“随着5G的脚步声逐渐走到我们身边，我们一定会看到5G给我们带来更多的惊喜。”闻库说。

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