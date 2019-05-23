起底汽车金融服务费 专家：无需谈“汽车金融”色变

近日，汽车消费领域投诉问题此起彼伏。其中，围绕金融服务费的问题更是争议不小，引发了社会各界广泛关注。日前，银保监会再次重申，汽车金融公司在提供服务时收取费用应当严格遵守国家法律、法规、规章和有关监管规定，遵循公开、公平、诚实、信用的原则，应在各类相关营业场所醒目位置、公司官网等公示收费项目和标准，主动接受社会监督。“汽车金融服务费”到底是个啥？消费者如何正确保护自己的利益？未来，汽车金融服务费会消失吗？本期【金融光明论】邀请中央财经大学经济学院副教授徐翔，清华大学金融科技研究院研究员戴祎程进行独家解读。

徐翔认为，从我国金融发展的整体角度来看，所谓汽车金融并不都是坑，消费者不应也无需谈“汽车金融”色变。合法合理的汽车金融应该是消费信贷的一部分。以汽车金融为代表的消费信贷的发展，既是我国经济结构调整进入高质量发展阶段的必然结果，也是我国金融体系不断扩展完善、更好地发挥服务实体经济作用的必要步骤。关键在于，作为市场主体的消费者和金融机构如何共同促进汽车金融的健康发展，作为购车中介的经销商如何合法合规地为消费者提供服务，以及在这一过程中政府作为监管者所发挥的作用。

“金融服务和购车服务是两个服务”。戴祎程认为，如果消费者选择全款购车，那就没有享受金融服务，金融服务费对于消费者来说并不是必选项。作为汽车消费者的普通百姓，尤其是一些比较年轻、即将购买自己第一辆车的车主，需要注意的一点是在进行汽车消费的过程中应保持一个冷静的头脑，务必量力而行。（光明网记者张琳 刘文文 ）

以下为访谈实录：

嘉宾：中央财经大学经济学院副教授徐翔清华大学金融科技研究院研究员戴祎程

主持人：陶媛

主持人：各位网友好，欢迎收看由光明网推出的《金融光明论》，今天我们特别荣幸请到两位老师跟我们聊聊汽车金融的话题。他们是中央财经大学经济学院副教授徐翔老师，清华大学金融科技研究院研究员戴祎程老师。

主持人：前段时间引起了很多网友关注的关于“西安奔驰女车主维权”一事就以车退费，双方和解的结果暂告一段落。但是在事件中曝光的金融服务费问题仍然值得关注，通过此次访谈，我们也希望向大家科普一下关于汽车金融服务费首先我们请戴老师介绍一下，汽车金融费到底是一个什么样的？清华大学金融科技研究院研究员戴祎程：汽车金融服务费，我们需要搞清楚费用背后的本质，它是一个什么样的费用。比如说“西安女车主维权”事件中，汽车金融服务费可能是女车主支付给4S店第三方的垫资机构的垫资服务费， 垫资机构在接受了垫资服务费之后又向4S店进行了返还，所以说费用最终还是归到了垫资机构和4S店，因此这个费用可能看起来像是一种4S店帮女车主代办汽车金融服务而收取的相关的手续和服务费用。主持人：其实我们知道在这个收取服务费的时候，网上有很多声音说道这个费用其实是不合理的，或者说它收取的过程中其实是有违规的一些操作。关于汽车金融服务费它到底是应该怎样收取的？

清华大学金融科技研究院研究员戴祎程：我先来解解释一下垫资行为，为什么要发生垫资行为？有可能是因为车主，就是消费者在获取汽车金融服务的过程中，由于汽车金融机构无法及时的将资金一步的打给消费者去购车，所以中间可能会有一个时间上的时间差，让消费者无法及时购车、提车，这个时候4S店合作的垫资公司就开始发挥作用。他们可以用更快的方式提供资金，但是需要带来相应的成本，就是消费者需要付出一定的垫资担保成本，这个成本可能就是事件中发生费用的根本来源，有了垫资公司的帮助消费者才可以在第一时间获取到垫资，最终在金融机构批贷款之后，又可以把垫资给垫资公司进行一个返还，再开始一个正常的车贷的业务。主持人：刚才在戴老师介绍过程中，他提到垫资方，其实垫资方也是由几个机构来构成的，我们请徐老师给我们讲一讲，现在主要的贷款方式中，它有哪些贷资方式可以提供服务的？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：现在无论是中国还是全球主要的汽车金融发展的比较好的国家，基本上贷款一共有来自三个不同的贷款方，第一个是商业银行贷款。第二个是所谓的叫汽车金融公司，那么在西安的这个案例里面，其实就是所谓的汽车金融公司行使了垫资的功能。第三个贷款方是所谓的信用卡贷款。目前在我国的话，这三者商业银行贷款、汽车金融公司贷款以及对应的信用卡贷款占比分别是4:3:3。也就是说大部分的最终的这样的一个信贷发放还是来自于我国商业银行，这也是我国当下金融发展水平下必然的一个结果。当然随着我国的金融体系不断的发展，未来这一格局可能会有所变化。

主持人：那么其实刚才两位老师都简单地介绍一下关于汽车金融服务费，那么它这个诞生之初究竟是怎样的一个市场作用下，或者说它这个的诞生的原因，究竟在我国是一个什么样的历史背景下呢？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：其实过去这五年是中国的汽车金融市场和中国的整个汽车市场发展得最好的五年。从2011年到2017年这段时间里有超过三年，我国的汽车市场发展每年增长速度要超过13%，这里说的是总的销售额这样的一个数据，这就意味着什么？这就意味着时至今日，在今天中国已经有全球最大的新车市场以及全球第二大的二手车市场。那么到2020年，这两个市场中国都会是全球最大的。那这块我可以提供两个非常简单的数据作为对比。中国到2020年，根据我们清华大学中国经济思想与实践研究院的预测，那么中国无论是新车还是二手车，它的销售规模均在3000万辆左右，是1:1的这样的一个比例。那么以2018年为例，2018年的美国的新车销售量大概为1700万辆，而欧洲的汽车销售量仅为1500万辆。所以无论是说从汽车行业新车二手车行业，还是对应的金融服务，那么中国过去这一段时间发展的很快，而且都会在不久的将来成为全球第一，所以这是一个基本的态势。在这样的一个发展下，为了获得更好的汽车金融服务，为了能够享受更好的这样的一个汽车的服务或出行的服务，那么汽车金融发展是必然的。当然在发展的过程中，你发展的快可能就会有一些乱象，所以也会出现一些不合理的现象。那么对于这次的汽车金融服务费，那么可能就是这个现象的中的一个。但是我觉得从根本上来讲，我国的汽车金融发展这么快，我国的汽车行业发展的这么快，遇到这样的问题并不用太过担心，只要一方面作为市场主体的消费者、经销商和作为金融中介的汽车贷款的提供者，汽车信贷的提供者，大家能够共同努力把这个市场建设好，当然也需要监管者的努力了。那么我们相信中国的汽车金融发展的话应该是有很大的一个发展前景的。首先不管是银行还是汽车消费金融公司，这两类机构都是在银保监会指导下成立的持牌金融机构，因此我觉得在安全性上，其实两者都是非常安全的，银保监会也都是会一直对它们进行监督管理。银行贷款有有也是有两种形式的，一种是刚才说的汽车抵押贷款，一种相当于是通过银行发放给消费者的信用卡，从信用卡上进行信用卡的分期，得到资金，进行购车，基本上包括这两种方式。像汽车金融公司，它就更类似于银行的贷款这类的方式，它也是需要你进行汽车的抵押，为什么会有汽车金融公司呢？因为汽车金融公司往往是在汽车生产厂商，就是跟汽车品牌商有非常大的相关性，所以它更贴近汽车市场本身，银行是对各行各业都提供金融服务的机构，而汽车金融服务它是专门针对汽车金融市场，所以它会有跟4S店，包括跟所谓的二网，就是二级经销商会有一个更紧密的合作关系。所以4S店和经销商他通常也会在汽车生产厂商的指导下，给用户来推荐相应的汽车金融业务。它的优势就是汽车金融公司办理起来可能需要的流程相对于银行来说更短一些的，但是银行其实也看到了自己服务的差距，也在提升自己的服务。所以在未来相信不管是银行还是汽车金融公司，他们获取金融服务的一个流程和成本，还有包括时间成本都会变得更加的便捷。

主持人：据不完全统计，中国一共现在已经被银监会批准了一共是20多家汽车金融公司，那么其中可能很多有外资企业的这个参与，这是不是也代表着，其实国外的这个汽车金融，他们的起步更早也更加完善，那中国对于他们来说有什么可借鉴的内容呢？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：目前来看的话，根据最新的数据，到2017年我国的新车叫金融渗透率，也就是说通过贷款买车的汽车占所有的这样的一个汽车销售量的比的话，新车的汽车渗透率大概为39%左右。如果我们看的是二手车市场的话，渗透率要稍高，大概是在42%到43%左右。所以无论是新车还是二手车，这个所谓的汽车金融渗透率都在40%上下。那么作为对比的话，我们也需要了解一下主要汽车市场的金融渗透率。美国的汽车金融渗透率为85%，德国为75%，法国70%，均显著高于当前中国的水平。根据我们的一个简单的预测，我们预计在2021年之前，中国的汽车金融渗透率，无论是新车跟旧车都能达到接近50%的水平，所以这是一个很大的发展。但是可以看到，西方主要国家以及一些发达的汽车金融市场来说，还是存在一定差距。所以从这个角度来说，我国的汽车金融行业的发展还是有很大潜力的，。我国目前可能有20多家汽车金融企业，其中接近半数都是外资企业。对于这个问题，我个人的看法是，我们其实应该借新一轮高水平对外开放的这样的一个东风，应该把我国的这个汽车金融市场更多的对外开放，更多的与国外的汽车金融公司合作。一方面引入国外的优质资本，先进的管理经验，，同时结合本地的汽车金融公司二者相结合，把我国的汽车金融这个行业发展的好。从总体上说汽车金融是我国消费信贷的重要组成部分发展消费信贷，是我国从当前所谓之前的中高速增长阶段，向高质量发展的一个必经过程。同时它也是我国这样一个金融体系更好地为实体经济以及为广大人民群众服务的一个必经步骤，所以我觉得这个发展前景还是很好的。

这次的西安女车主的事件在整个将汽车的信贷过程，或者说将汽车金融过程和汽车的购买过程相互剥离开来，这个我觉得是非常重要的未来的一个发展目标。如果这一段发展好的话，那么我国的汽车金融市场能够更加的合法化，将会更加的正规化，也能发展的更加合理，这是第一个我觉得可以值得借鉴的地方，也是我们正在努力做的事，可以说是国内的监管者、经销商，还有汽车金融公司，都在发展这样一个方向。另外一点需要注意的，我国的金融体系总体还是有比较大的一个发展空间同时我们专业的汽车金融公司一方面消费者不了解。第二个消费者他也并不知道说我在购车的过程中哪些费用是合理的，哪些费用其实是不合理的。一方面国内的市场监察机构以及相应的一些监管机构应该更多的做好消费者的科普，哪些费用其实根本就不应该征收，应该说出现这种费用应该及时向有关的法律部门进行举报，使用法律手段维护自己的合法权益，所以我们的目标就是把这样现在还存在一定灰色的市场变成一个完全透明的市场，这是我前面所说这一块不能光依靠监管者，需要我们的汽车经销商，需要我们的消费者，需要我们汽车金融的提供者，甚至包括车企本身共同来合作，来把我们中国的汽车金融市场真正的建设好。

主持人：那么对于消费者来说，他们未来或者说咱们现在能了解到途径，他们有什么样的途径去更加了解这一块内容，让自己在自主选择的时候能有自主权，而不是说现在是一个被动的状态去做这种选择呢？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：我觉得最重要的一点就是汽车消费者，需要真真正的了解自己的消费能力，量力而行之外做好充分的准备，除此之外消费者要具有这样的一个分辨能力，比如有一些汽车经销商告诉你说，可以用无息贷款，或者说我可以，在这里只要你才愿意去交这个金融服务费，我的车价是比其他所有的汽车经销商都是要低的。这些虽然看上去是很诱人的一些话语，但如果你仔细分辨做一些足够的调研，甚至自己去比较不同的经销商的话，你会发现大部分都是谎言。当你能够明确地甄别这些谎言的时候，你就有更好的手段，来维护自身的这样一个权益，当然无论是法规，无论是宣传，他都是很重要的一环，所以这也是我们的市场监察机构正在不断努力做的一件事情。但是最重要的还是我们消费者一定要一方面有自我的保护意识，另外一方面他需要有对于自己的实际的这样一个购车能力以及偿债能力的充分的认知。

清华大学金融科技研究院研究员戴祎程:首先你在购车过程中，收到的产品及服务是非常复杂和多样化的。如果我们单看金融服务这一块，那至少为你提供服务的，有相关的提供服务的金融公司，然后4S店起到一个什么样的角色？它起到帮你对接金融服务的角色，并且因为汽车金融公司不可能派驻所有的人都在4S店，因此很多4S店的销售人员，其实也承担了为你提供金融服务的一个指导和咨询人员，包括也是替你办理一些手续的这么一个作用，所以消费者在享受金融服务，确实大家可以理解的是金融服务和购车服务是两个服务。

清华大学金融科技研究院研究员戴祎程：对，如果消费者选择全款购车，那他就没有享受到金融服务，因此就金融服务对于消费者来说并不是必选项，那你消费者如果选择了享受金融服务，那在成本方面，不管是什么样的噱头，不管车价怎么优惠，但是毕竟你是增加了一个服务，增加了一个服务，一定会带来相应的成本，那整个车的购买的一个总体的我们叫综合成本一定是会提高的。当然关于各种费用的标准，《消费者保护的条例》要求所有的销售企业明示收费标准，所以说我觉得提醒消费者需要注意的，一方面是去一个正规合规的地方去购车，然后另一方面是你要在购车之前问清楚。相关的费用，以及选择金融服务之后相关的费用，虽然可能看起来4S店的人是有动力给你推荐金融服务，并且在给你提供金融服务的时候对车价进行了优惠，但是其实不管它是以哪部分费用来覆盖你的购车费用的话，整体的费用来说肯定多少还是会提高的，所以这个具体的费用一定不能按照具体的费用名去对比，而应该把整体的费用。

主持人：针对收取汽车服务费的违规操作，我们现在已经有哪些措施去规避呢？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：消费者如何能正确保护自己的利益呢？一个简单的判断标准就是以各种各样的理由告诉你没法开发票的时候，往往这个费用它就是不合理的。第二块我只是相当于一个政策建议，对于对应的监察机构，以及税务机构，我的个人建议是应该尽可能的加强对于整车费用的税务的监管。除了正常的收取费用，无论是在销售环节还是在汽车流通环节，以及生产环节的费用之外，一定要注意在汽车的销售商它的整个销售费用中，每一块一定要严格区分，并且根据我国的税法进行合理纳税。一定要把汽车经销商存在的可能的收取金融服务费的空子给他补上，一方面消费者需要更多的去注意，更多的去维权，第二方面监管者需要把它的整个监管，以及税务的收缴覆盖到整个汽车的销售环节中去。

清华大学金融科技研究院研究员戴祎程:我觉得相关的4S店是要加强销售人员的培训，包括跟4S店合作的汽车金融机构。在这种情况下看，汽车生产厂商，也就是这个汽车的品牌商，其实它们是有负有一定的责任的，他们需要让汽车金融机构很好的对在线的工作人员进行合规的一个教育培训。

主持人：除此之外两位老师对于其它的法律法规方面还有没有想要跟我们大家介绍，或者说我们的现在未来跟汽车市场相融合以后，我们应该完善哪些法律法规呢？我们先请徐老师给我们大家科普一下。

中央财经大学经济学院副教授徐翔：目前来看汽车金融相关的服务以及一些不法行为的监管方都是银保监会。但根据国外的发展经验，以及过去我国一些发展比较好的行业这样一个金融行业的发展经验的话，光靠这种金融的监管是不够的？在整个汽车金融的过程中，涉及到经销商， 4S店，汽车生产厂商。为了更好的监管这些过程，更好地维护广大消费者的利益，我觉得一个必然的发展方向，就是要把汽车金融的监管变成一项综合性的，多部门的这样的一场联合监管。在这个过程中既需要银保监会设立相关的法律法规，保证这些法律法规的正常实施，打击不法的金融行为，也需要其它的一些机构，例如商务部，发改委，工商部门一起发挥监督市场作用。虽然国外一些主要国家汽车金融和汽车销售本身是相互独立的两个过程，但是在中国目前我们也需要接受汽车销售和汽车金融并不独立的这样的一个基本事实。既然这是一个相对符合的市场，那么就需要一个相对符合相对综合的一个监管。所以我的一个建议就是要把所有的跟汽车的销售和汽车金融有关的监管机构。

主持人：未来可能比如说随着新能源汽车的崛起，包括二手车市场中国的市场份额也在不断的扩大。那么对于这两个方向来说我们的汽车金融服务又该采取什么样的监管措施？

中央财经大学经济学院副教授徐翔：当前其实我国的这二手车金融发展和我们的新车汽车金融发展是基本上是一致的。目前我国二手车汽这样一个金融渗透率大概是在40%左右，二手车市场金融的监管要比一手车更加重要，与此同时它发展也可能会比一手车更好。二手车市场反应的是部分消费者改善的需求，从这个角度来说目前我国二手车金融有一个比较大的空间。在整个监管的过程中我们建议一方面市场监察机构应该还是要把握好二手车的销售质量，确实保证二手车质量的情况下，二手车金融可以发展的更加放开，通过用二手车市场的先发展来引领新车汽车金融市场的发展。如果纯粹从金融角度，新能源车和普通车的金融无论是信贷服务还有对应收费标准，可能都不会有什么区别。当然如果我们是希望能够更好的发展新能源车，用新能源车取代传统的燃油车，那么我的个人建议是在新能源的信贷上，从银行层面银行贷款层面可以给予一定贷款优惠。激励消费者买新能源车，对于我国新能源汽车的发展以及环境保护来说是有比较大作用。我们建议无论监管方应该积极的这样去思考，积极的和市场的这些参与者去沟通，然后设计一个比较好的信贷政策，以商业银行的汽车贷款为主要的抓手，来发展好我国新能源汽车信贷。

主持人：未来汽车金融行业或者说它整个这个市场的前景和发展究竟是什么样子的。

中央财经大学经济学院副教授徐翔：未来三到五年也就说从2019到2023年，汽车金融占整个中国消费金融、消费信贷的比重将会不断上升，所以这是一个结构性的变化。这一方面反映了我国的居民收入水平的提高，更多居民希望能够享受到优质的出行服务，享受到优质的购车服务的基本趋势。这就意味与此同时中国消费金融行业能在未来三到五年有爆发性增长，这是一个基本的趋势。所以这一方面对于金融机构的参与者提出了更高的要求。比如对于一些原来并不提供汽车贷款服务，现在它应该考虑更多的去关注这样的一个市场，关注中国的消费信贷，尤其是汽车信贷。作为监管者来说，需要注意的就是这个行业发展这么快，肯定会有一些不符合实际国家对应的法律法规要求的经销商，试图在这个过程中分一杯羹。我觉得为了应对这样可能出现的问题，最重要的就是要了解到汽车金融本身，它本身其实也是一个不断的在变化，不断在进化的行业作为监管者来说，所能做的就是做好准备，面对新的现象，要采用新的更加符合新的现象的监管手段。作为消费者来说，一定要保持一个清醒冷静的头脑，既能满足自己的这样的购车需求，同时也要维护自己的合法权益。对于这些汽车的经销商以及汽车金融公司来说，我们的一个呼吁就是，应该一定要无论是金融创新，还是为消费者提供更多样化更加丰富的服务，那么一定是要在合法、合规的框架下进行，因为如果不这么做的话，那么对应的一定会受到法律的严惩，这个是不可能避免的。

清华大学金融科技研究院研究员戴祎程:就是刚才提到了我们二手车市场还有很大的一个发展空间，我想强调一点，就二手车市场，包括二手车的金融市场，它的发展还是既有机遇又有挑战的，二手车金融除了需要了解购车人的还款意愿还款能力以外，还需要了解二手汽车本身的车况清华大学金融科技研究院研究员戴祎程:对，所以你既需要去评价一个人的信用状况，又去需要去评价一个车的信用状况，这就是使得二手车的金融未来确实是一个，既是需要发展又是一个非常有技术含量的事情，所以也是看到未来肯定会有更多的，从事二手车汽车金融服务的一些企业，去加入到这个市场中去分一杯羹，但是具体谁能在市场中活得好，然后谁能跑出来自己的违约率更低，然后利润率更高，那还是要看大家用各自的一些，包括引入一些金融科技大数据之类的方法，可以让他自己在这个市场上充分地立足。另外我们也可以看到就是从2018年来讲，整个的在投融资领域也是一个非常活跃的年份，很多的互联网汽车销售平台，都得到了一些投融资支持。也是充分反映了我国这个汽车金融还是会有一个比较大的发展和变化的。然后我觉得我们也是非常期待这个行业，能向着一个更加蓬勃发展，更加合规发展的一个方向去演进。

主持人：谢谢戴老师的发言，同时也特别谢谢两位专家今天能够做客光明网，跟我们所有光明网的网友一起来探讨了关于汽车金融方面的内容。通过两位专家的介绍，我们梳理了它的整个发展的起源，包括现状以及未来的愿景。在这中间两位老师也给我们的消费者提供了很多建设性的意见，包括整个从厂商，销售商以及政策方面，我们相信未来也会有逐步的完善，甚至说整个市场也会发展的越来越好。那么本期的节目到这里就要和您说再见了，再次感谢两位专家的做客，也欢迎大家再收看我们下一期的节目，再见。

(责编：岳弘彬、曹昆)