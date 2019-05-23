原标题：新华微评·学习笔谈：技术创新是企业的命根子

技术创新有多重要？它是“企业的命根子”。习近平总书记近日在江西考察时的这一重要论断，点出了企业发展的“命门”，具有很强的现实针对性。

面对美方蛮横打压，“备胎”芯片应时“转正”，华为之所以无所畏惧、挺直脊梁，是因为坚持底线思维、未雨绸缪，通过研发把核心技术牢牢掌握在了自己手中。让人卡着脖子，何来公平竞争、自由发展？突破封锁压制、拓展发展空间，技术创新是立于不败的制胜关键，也是“中国制造”迈向“中国创造”的必然选择。咬定创新不放松，掌握更多关键核心技术，抢占更多行业发展的制高点，中国企业才能实力更强、底气更足，风雨无阻开创未来。

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