建设互联网银行平台 破解中小银行转型难题

人民网北京5月23日电 （记者乔雪峰） 近年来“互联网银行”已成为传统商业银行向智慧银行、零售银行等新模式转型的必经之路。

《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》（征求意见稿）提出，到“十三五”末期，各银行面向互联网场景的重要信息系统全部迁移云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。

近年来，银行业转型压力越来越大，且银行需要应对的互联网金融或者互联网应用场景越来越多，加上多变的客户需求和快速更迭的金融产品，也对IT资源的弹性供给和业务快速上线提出了更高要求。

建设互联网银行平台成中小银行转型重要抓手

银行亟待转型从而寻求突破口，而建设互联网银行平台成为了中小银行转型的重要抓手。

“互联网银行本质上不仅是个技术问题，而是如何推动银行数字化转型、开拓全新互联网金融业务模式的战略问题。”5月22日，金融壹账通CTO兼COO、银行云CEO黄宇翔在第十二届中国农村金融机构信息化发展创新座谈会上表示。

据黄宇翔介绍，金融壹账通推出的互联网银行平台，正是响应市场发展需求，融合了平安集团互联网转型、零售转型所积累的金融经验和科技成果，以“技术+业务”双赋能模式，为服务银行数字化转型而推出的全新一代互联网银行平台。

依托业务模块帮助银行快速开展互联网金融业务

据了解，互联网银行平台与银行原有核心系统以接口形式对接，在保障银行原有业务稳定运行的同时，依托内置的移动银行、零售贷款、中小企业融资、供应链金融等业务模块帮助银行快速开展互联网金融业务。同时，使用银行自有合作平台，全面提升银行的获客、产品、风控、客服、运营等几大能力，帮助银行高效、低成本实现 富有转型意义的商业成果。

“我们针对中小银行获客难、成本高、客户画像不清晰、后台系统庞杂、数据冗余等痛点，打造了一体化的互联网移动银行体系。”金融壹账通银行云业务中心总经理李昕表示，为合作银行提供一整套集移动服务、客户营销、账户管理、会计核算、大数据分析、智能决策、场景接入等功能为一体的互联网综合业务云服务平台，帮助银行快速开展互联网移动银行业务，创新收入模式。

互联网银行平台+移动银行解决方案的亮点，就是基于丰富的业务资源和实践经验，有效优化客户互动流程和客户交互体验，提升客户转化率，提供全面的营销源，从而打造移动业务全场景的服务体系。

三大优势助力中小银行轻松前行

事实上，大型银行已经早早按下互联网银行平台建设的启动键。但对于农商行、村镇银行以及正在兴起的民营银行等中小银行而言，研发资金庞大、科研人才缺失等痛点，让它们倍感困难。

据麦肯锡统计，大型银行中，四大行平均科技支出为55亿元-165亿元，股份制银行的投入为15亿元-45亿元，城商行的投入为0.3亿元-1亿元，而农商行则为400万元-1200万元。

从数据上看，中小银行科技投入较为薄弱，而市面上大部分互联网银行平台都是资源消耗大的系统性工程，因此，中小银行想通过自建平台转型是很困难的事情。

“当前大型银行与中小银行实践‘开放银行’的模式不同。”李昕认为，对于中小银行而言，开放主要体现在于引入外部资源，以运营自身的核心客群为目标，打破传统的自我小闭环业务形态，融入产业生态链，引进第三方以合作方式提升客户服务能力，稳定客户粘性。

如今得益于互联网银行平台具有的成本低、部署快、资源全三大优势，中小银行将轻松实现前行。

(责编：杨曦、付长超)