央行副行长：应对汇率波动经验丰富 政策工具储备充足

人民网北京5月23日电 （记者罗知之）今天，中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强在接受媒体采访时表示，近期，受中美经贸摩擦影响，人民币汇率出现了一定幅度的贬值。汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑，也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调，但市场状况是平稳的，没有也不允许“出事”。

“下一个阶段外部形势错综复杂，涨、跌因素都有，但我们有条件、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中长期看，汇率走势主要取决于经济基本面。我国经济将长期处于重要战略机遇期，发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，当前主要宏观经济指标保持在合理区间，宏观杠杆率基本稳定、财政金融风险总体可控、国际收支大体平衡、外汇储备充足。随着近几年持续实施简政放权、减税降费等一系列政策措施，经济活力也不断增强。良好的经济基本面将继续为人民币汇率提供根本支撑。从国际经验看，大国很难发生货币危机。中国是世界第二大经济体，而且宏观调控有度、市场机制有效，更没有发生货币危机的基础。” 刘国强指出。

刘国强认为，当前外部环境暂时出现的不确定性，不过是中国发展进程中的一道坎儿，不会影响中国经济长期向好的基本面。汇率波动并不陌生，近年来在应对中积累了丰富的经验，政策工具储备充足，将进一步加强宏观审慎管理，稳定市场预期。

刘国强表示，下一步，中国将坚持全面深化改革，着力形成对外开放新局面，进一步增强经济内生增长动力和活力，继续夯实中国经济长期稳健发展的基本面。深化金融供给侧结构性改革，平衡好稳增长和防风险的关系，扩大金融开放，调整优化金融体系结构，增强金融服务实体经济能力，为人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定提供根本支持。

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