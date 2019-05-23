原标题：壮大“新动能” 蓬勃“新消费”——从用电量感知中国经济的温度与亮度

新华社北京5月23日电 题：壮大“新动能” 蓬勃“新消费”——从用电量感知中国经济的温度与亮度

新华社记者姜琳

用电量被视为经济“晴雨表”。今年以来，主要经济指标稳中向好、特别是新型产业加速发展和居民消费活跃，带动企业用电持续较快增长。

国家能源局的数据显示，4月份全社会用电量5534亿千瓦时，同比提高5.8%。特别是新能源汽车、光伏元件制造、互联网数据服务等用电增长均超过50%，显示出中国经济新动能不断壮大，新消费蓬勃发展的良好态势。

“新区域”领跑电量增长

“4月份全国发电量增速进一步提高，西南、中南等地区发受电量增速高于全国平均水平。”国家发展改革委近日举行的宏观经济运行情况发布会上，新闻发言人孟玮一开场就拿用电数据“测量”经济“温度”。

从用电等实物量指标运行情况看，中国经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。

分地区看，据中国电力企业联合会统计，1至4月，西藏、内蒙古、广西、湖北、安徽、海南和新疆的全社会用电量增速均超过10%。

“过去是东部和沿海发达省份用电‘跑得快’，现在已经改为西部和中南部省份‘领跑’电量增长。除了基数较低因素，主要是脱贫攻坚、‘补短板’等拉大基础设施建设。此外，还有城镇化率和居民家用电器水平提高，以及原生态环境带动旅游消费增长。”中国电力企业联合会行业发展部副主任叶春说。

5月，西藏林芝，雅鲁藏布江沿线多处工地如火如荼。海拔3000米的高原，工人们正忙碌着拉林铁路朗县站牵引变电所施工和设备基础浇筑。

中铁电气化局拉林铁路四电工程指挥部副指挥长白小伟说：“今年以来拉林铁路大规模施工，铁路隧道、桥梁等3月份集中开工，用电量增加较大。下半年全线17个站房都要招标开工，用电量还将继续增加。”

中电联数据显示，前4个月，西藏全社会用电量同比提高18.3%，增速居全国首位。

“新动能”不断壮大

中电联数据显示，4月份，制造业日均用电量达到近5个月最高值。

“工业和制造业用电量平稳增长，数字化、信息化相关行业用电增速超前，反映出传统产业转型升级步伐加快，新技术新产业新产品实现较快增长，新旧动能接续转换稳步推进。”叶春表示。

4月份，风能原动设备制造、光伏设备及器件制造、新能源整车制造、互联网数据服务的用电量，同比分别增长40.35%、64.21%、50.5%和58.99%。抢眼的数字背后，是高技术及其装备制造业亮点频现。

全长138米的自动化生产线，包含48台套高端智能装备，人、机、物料全部实现互联互通。这是徐工集团自主研发的国内首条感应供电的旋挖钻机柔性生产线。

徐工集团坚持加强研发，实现了智能化、数字化“蝶变”升级，今年以来密集推出新产品，仅3月份，徐工品牌出口就超过1亿美元。

“前4个月徐州地区装备制造业订单满满，企业生产稳定，用电同比增长60.37%，一些小型装备制造企业4月份用电量增幅高达98.54%。”国网徐州供电公司发展策划部主任李颖表示。

曾经“以煤为重”的内蒙古，一季度，铁路、船舶、航空航天、计算机等设备制造业增加值同比均实现大幅提升，智能电视、光电子器件等工业新产品产量快速增长，带动用电量“跑”在全国前列。

“新消费”蓬勃快速发展

据中电联统计，1至4月，第三产业和城乡居民生活用电量同比分别提高10.5%和10.9%，成为全社会用电量增长的最主要拉动力。互联网信息与数据服务、交通运输及仓储物流、住宿餐饮等行业用电量增速均表现亮眼。

电力数据折射出当前互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，数字产业化和产业数字化加速。一大批企业抢抓数字经济发展机遇，发现新蓝海。

吉林白山市抚松县，一座现代养殖场里，生猪享受着高科技“待遇”。由京东数字科技提供的巡检“机器人”，可通过智能摄像头“识别”猪脸，从而“估算”胖瘦控制饲料投放；同时“分辨”猪声，以监控疫病降低风险。

湖州织里，几天前举行的淘宝直播“亲子节”，24个小时通过直播平台累计销售童装30万件。

不断改变的生活方式，线上线下相融合的消费场景，个性化、智慧化的消费新趋势，正激活庞大的国内需求市场。

国家发改委的数据显示，1至4月网络零售提速，全国实物商品网上零售额同比增长22.2%，完成快递量同比增长24.8%。

“近14亿人口的超大内需市场，大众消费升级态势明显。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵说，“新消费孕育着经济增长的新动力，将给中国经济注入更多信心和韧劲。”

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