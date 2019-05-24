用先进科技为产业赋能

在“数化万物”时代，作为最早践行零售数字化的科技创新企业，京东数字科技用先进科技为产业赋能，助力产业改造升级。

“神农大脑”提供智能养殖解决方案

“日龄120天”“重量47.98KG”“今日进水次数5次”“今日进食量1.8KG”……显示器上，一个蓝色圆环准确扫描到生猪面部，左侧弹出的相关生长信息一目了然。在人脸识别早已不是新鲜事的今天，京东数科旗下的京东农牧，正通过难度更高的面部识别技术，破解传统养殖业难题。

京东数科与中国工程院院士李德发合作，基于对养猪企业大数据分析，开发出集成国内顶级养殖专家饲养经验的“神农大脑”，一旦小猪在生长过程中出现问题，设备能及时提供专家级解决方案。

依托3D机器视觉技术，“神农大脑”对养殖场内生猪数量和个体重量了如指掌；通过机器兽医24小时监测，可随时向“神农大脑”传输生猪健康状况资料，并让养殖巡检机器人代替人工，进行“7×24”式的巡逻监测，通过人工智能分析猪的行为、运动、体温、声纹、进食量等等，发现异常情况第一时间就能做出相应分析并预警，事前控制疫病传播；饲喂机器人在“神农大脑”指挥下，根据每头生猪的营养指标按需供给，同一栏猪体重差异不到5%；利用区块链技术，每头猪从出生到出栏，信息记录完整且不可更改，确保生猪质量可倒查、可追溯。

京东数科算法工程师和研发工程师为了准确掌握养殖业流程，天天进场就近观察。“综合应用面部识别、物联网、区块链等数字科技手段，可以帮助养殖企业节约30%以上人力成本，节约饲料成本8%—10%，生猪出栏时间缩短5—8天。”京东数科副总裁傅彤介绍说，如果推广到全国养猪业，每年可节约行业成本500亿元以上。

目前，京东农牧智能养殖解决方案，已经签约吉林、黑龙江、重庆、四川等地的多家养殖企业。

“Alpha电”让电厂变“聪明”

通过进一步挖掘数字价值，京东技术力量向多个领域延伸。京东商城通过对零售业供应链的数字化改造，降低成本50%以上，效率提升超过七成，行政区划物流网络实现全覆盖，极大改善用户体验。京东技术服务金融领域，大幅降低坏账率、资损水平，累计服务各类金融机构700余家。以京东农牧为代表，京东数科开始由服务业向更多实体产业开拓疆域。

京东数科将数字技术服务于火力发电的项目称为“Alpha电”，旗下的京东城市组成由20名博士加盟的研发团队，开展协同攻关，最终以“三项国家专利”“2018中国人工智能创新奖”的成果胜出。京东数字科技首席数据科学家郑宇表示：“人工智能优化火力发电方法如果推广至全国，每年可节省约70亿元的燃煤成本和污染治理成本。”

京东数科还将科技创新“触角”伸向可穿戴仿生系统、机房管理、铁路检修等领域，通过自主研发的机器人产品帮助实体经济提高效率、降低成本。

“亲手创造的未来，是送给自己最好的礼物。数据已经成为一种全新的生产要素，而在农业和工业领域，刚刚迈出第一步，未来还有很长的路要走。”京东数科CEO陈生强对未来信心满满。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 07 版）

(责编：王仁宏、袁勃)