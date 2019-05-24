北京新建社会投资简易低风险工程“一网通办”

本报北京5月23日电 （记者王昊男）记者从北京市规划自然资源委了解到：按照新施行的《关于优化新建社会投资简易低风险工程建设项目审批服务的若干规定》，北京新建社会投资简易低风险工程项目审批流程大为优化。建设单位只需要跑5个办事环节，整个流程最多仅需20天，远远少于此前的22个环节、137.5天。

新政实施后，符合社会投资简易低风险工程的建设项目，审批事项将全流程在社会投资简易低风险工程“一站通”服务系统办理，并通过信息推送实现“一网通办”。其中，项目备案、规划许可、伐移树木许可、市政报装申请4个事项实行“一表式”受理。项目备案、规划许可和伐移树木许可并联办理，5日办结。据介绍，此次新政明确取消了规划条件、人防、交通、竣工档案验收等14个审批和评价评估事项。

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 07 版）

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