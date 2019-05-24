人民时评：治理网络医托要综合施策

整治网络医托是场持久战，需要标本兼治

让网上充盈正规互联网医院，致力满足患者多层次健康需求，网络医托自然就没有可乘之机

看病求医，不少人通常上网搜索去哪家医院。遇到热情的线上医护人员，不仅嘘寒问暖，还积极推荐专业医院，协助挂号就医。然而，许多时候，这种“热心人”可能就是网络医托，让你一步步陷入精心布置的陷阱。

日前，媒体曝光一起网络医托骗局：儿子得病，父亲求医心切上网搜索，却被网络医托诱导至一家民营医院；本是抑郁症，却被当成强迫症来治，花费上万元，病还越治越重。实际上，这样的骗局并非孤例，湖南男博医疗集团雇用400名网络医托招揽患者；东方起点公司的员工假冒医生，蒙骗脑瘫病患者前往与其合作的指定医院就诊；有鼻炎患者经在线问诊引介加入病友群，因为群内“病友”对疗效一致好评就购买了800元药，不承想买完药后却被踢出群聊……近年来，网络医托侵害患者利益的事件屡有发生，危害不可小觑。

与传统医托相比，网络医托“换汤不换药”，也是利用医患双方的信息不对称实施诱骗。只不过，网络医托集团化、隐蔽化的特点更为明显，并形成了一条灰色利益链：在工商部门注册成立公司，顶着“某某医疗集团”“某某医疗咨询公司”的头衔，招一批咨询顾问和业务员，通过搜索引擎和社交软件，以精心准备的话术诱骗、引导患者，到合作的医疗机构就医，然后从中收取“人头费”。对此，有关部门严查不手软。2016年5月，国家相关部门联合印发了集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动方案，各地各部门联合行动，集中优势力量，重拳出击，遏制了网络医托蔓延势头。

然而，严厉打击之下依然有患者上当受骗，说明监管还存在漏洞。比如，尽管搜索引擎在推荐页面中将医疗广告标明“广告”字样，而且广告发布数量和内容也符合相关规定。但用户点击进入二级页面，网络医托又浮出水面，搜索引擎平台对此监管不够。再如，网络医托多以“医疗咨询公司”面目出现，属于工商部门管理；医疗机构属于卫生行政部门管理，网络属于网信部门管理，这种条块分割的监管形式，一旦联动不畅，容易让不法分子有机可乘。因而，整治网络医托，要有系统化治理思维，让其无缝可钻。

治理网络医托，要“打七寸”。网络医托往往通过搜索引擎的竞价排名，获得靠前推荐，从而触达患者。相关监管部门要夯实搜索公司的主体责任，堵住网络医托现身的搜索通道。对以“医托”等不正当手段招揽患者的“问题医院”，有关部门须加强监管与惩戒，斩断非法牟利的利益链接，让网络医托失去滋生和蔓延的空间。

治理网络医托，更重要的是“建网”。无论是电脑屏，还是手机屏，“触屏可及”的是巨大的患者市场，网络问诊需要建强“正规军”。去年，国家卫健委发布《互联网诊疗管理办法（试行）》等3份互联网医疗领域重磅文件，为发展互联网医院铺设法律的轨道。截至目前，全国已有158家互联网医院，远程医疗覆盖全国3000余家医院。让网上充盈正规互联网医院，致力满足患者多层次健康需求，网络医托自然就没有可乘之机。

整治网络医托是场持久战，需要标本兼治。继续深化医改，优化医疗资源配置，在全国范围内建立畅通的双向转诊制度；提高全民健康素养，提升基层医生健康守护水平，才是治理网络医托的釜底抽薪之举。（王君平）

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