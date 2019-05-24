快递下乡跑出加速度：前4月农村快递业务量增速超过30%

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今年前4月，全国快递业务量完成170.7亿件，同比增长24.8%。快递行业市场规模高位运行的同时，发展质量也在不断提高。农村快递增长迅猛，投融资活跃度不减，新业态新模式不断涌现，行业服务能力有望持续提高……

国家邮政局等7部门日前印发意见提出，要进一步补齐农村服务短板，到2022年实现建制村电商寄递配送全覆盖。一系列新举措将有力支撑农村电商发展，并有效促进农民持续增收、巩固脱贫成果，助推乡村振兴。

国家邮政局数据显示，4月份，全国快递服务企业业务量完成49.2亿件，同比增长31.1%；业务收入完成592.5亿元，同比增长26.8%，量质齐升，两位数增长态势不减。

市场规模高位运行，日均快件处理量达1.6亿件

“我国快递行业市场规模持续高位运行，是现代服务业的重要引擎之一。”国家邮政局发展研究中心指数研究室主任刘江说，1—4月快递业务量完成170.7亿件，同比增长24.8%，是同期服务业生产指数增速的3倍多，增速在现代服务业处于领先地位。

更可喜的是，快递行业不仅长“块头”，“肌肉”也跟着长，行业发展质量不断提高。1—4月份，全国快递服务企业业务收入累计完成2135.4亿元，同比增长22.8%；行业日均快件处理量达1.6亿件，最高达1.8亿件，单月快递业务量已接近50亿件数量级。

“快递企业对行业增长前景普遍看好，行业企业正加快自主航空运输能力建设、加快分拣中心改扩建和设备升级改造，并积极布局跨境网络，行业基础设施投入不断加大，服务能力有望持续提高。”刘江说。

农村快递增长迅猛，成为行业新增长点。“前4月，农村快递业务量同比增速超过30%，比城市高了7个百分点以上，服务农产品销售超过1200亿元，支撑农村网络零售额接近5000亿元，迸发出强大动力。”刘江说。

投融资活跃度不减，新业态新模式不断涌现。刘江表示，今年以来，面对经济下行压力，快递领域投融资依旧活跃，基于“互联网+快递”的创业创新层出不穷，成为新经济的亮点和资本市场的明星行业。

但也要看到，我国快递行业东强西弱、城市强农村弱的格局仍未改变。1—4月份，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.7%和7.5%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.4个百分点，中部地区快递业务量比重上升0.7个百分点，西部地区快递业务量比重下降0.3个百分点。

“我国快递行业区域结构与东中西部产业结构息息相关。”刘江说，得益于义乌等城市的产业集聚效应，前4月广东、浙江、江苏分别完成快递业务量45.6亿件、33.7亿件和15.7亿件，同比分别增长31.2%、31.4%和30.2%，增速分别比上年同期提高了1.7个、4个和3.5个百分点，3省对全国增长的贡献率接近2/3。

打造无人机农村投递示范区，补齐农村服务短板

“农产品寄递是快递业未来发展的一片蓝海。”国家邮政局政策法规司司长金京华说，快递行业想更上一个台阶，补齐农村服务短板，做大做强农村市场尤为关键。

截至4月，全国乡镇快递网点覆盖率达到92.6%。但相比城镇，农村快递服务仍存在网络设施建设滞后、电子商务配送站点覆盖率低、冷链快递服务能力弱、寄递服务成本高等问题。

为此，日前，国家邮政局联合国家发展改革委、财政部、农业农村部等7部门印发了《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》（以下简称《意见》）。

“目前，全国74.9%的建制村尚未配备农村电商配送站点。”金京华说，针对农村地区物流基础设施薄弱问题，《意见》从规划、政策、资金等方面全方位给予支持。

解决地从哪儿来，《意见》提出，推动将县域邮政业发展内容纳入地方国民经济和社会发展规划，将村邮站建设纳入乡村公共基础设施目录。解决钱从哪儿来，《意见》明确，中央基建投资要对农村和西部地区公益性、基础性快递基础设施建设给予支持；各地乡村振兴专项资金，要对农产品寄递物流网络、现代化冷链寄递设施以及村级电商配送站点等建设给予支持。解决怎么干，《意见》提出，支持企业建立覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链快递物流体系；支持有条件的乡村布局建设无人机起降场地，打造无人机农村投递示范区。

“同时，我们将鼓励、指导快递企业在业务量小的乡镇共享资源，不分品牌统一开展收、拣、运、投业务，降低企业布网设点成本，从而解决农村寄递物流网络运行效率低、寄递服务成本高的难题。”金京华说。

此外，《意见》还鼓励跨行业合作，尤其是交邮协作，利用农村客运班车代运邮件快件，降低流通成本。

面对行业未来发展的蓝海，《意见》还未雨绸缪，特别指出要切实加强农村快递包装治理，高起点发展农村绿色寄递。《意见》提出，鼓励有条件的地方结合实际研究建立农产品绿色包装补贴机制，支持社会资本探索设立快递绿色包装产业发展基金，促进农产品绿色包装研发、生产和推广使用，推动农产品寄递包装绿色化、减量化和可循环。

2022年村村通快递，助力乡村振兴

深挖农村市场，不仅有利于快递行业做大做强，还将有力支撑农村电商发展。数据显示，一季度，仅通过邮政企业渠道配送进城的农特产品就有10.5万吨，同比增长56.6%，成为助力乡村振兴的坚实力量。

“我们的目标是到2022年，实现邮政服务乡乡有局所、建制村直通邮，快递服务乡乡有网点、村村通快递，实现建制村电商寄递配送全覆盖，有效促进农民持续增收和巩固脱贫成果。”金京华说。

近年来，随着“邮政在乡”“快递下乡”工程的持续推进，快递行业成为“农产品进城、工业品下乡”的重要渠道。截至目前，快递企业共打造服务农业“一地一品”项目905个，培育出了江苏沭阳花木、福建泉州茶叶、广西柳州螺蛳粉、安徽亳州花草茶、江西赣州脐橙、陕西宝鸡猕猴桃、湖北黄冈蕲艾、广东梅州金柚等年业务量超千万件的“快递+”金牌农业项目20个，形成快递业务量3.66亿件，带动农业产值407.3亿元。

金京华表示，这次《意见》发布，在助力农产品销售、延长农产品产业链、促进农民增收等方面提出了多项具体措施。如：继续实施“一地一品”示范工程，推广“寄递+电商+农特产品+农户”模式；加强农商互联，发布农特产品寄递服务标准；加强农民快递职业技能培训，培育当地电商快递致富带头人等。“这些举措的落地实施，将有效促进农产品流通方式转型，破解销售难问题，提高农产品附加值，带动农民持续增收，更好地发挥产业兴农作用，从而增强广大农民的获得感和幸福感。”

《 人民日报 》（ 2019年05月24日 07 版）

(责编：蒋琪、付长超)