深圳建成大型电动汽车充电站

近日，深圳民乐充电站新增的172个快充桩正式投入使用。南方电网建成运营的这个大型电动汽车充电站，一方面使“充电难”问题得到大幅缓解；另一方面减排效应明显，每天可减少碳排放44560千克。至此，南方电网已累计投资31亿元，建设充电桩约2.3万个，覆盖粤港澳大湾区、海南环岛和南方5省区其他主要城市。

据悉，民乐充电站占地面积2万平方米，拥有快充桩637个。总配电容量达16884千瓦，平均充电量超过16万千瓦时/天，能为近5000辆次/天的电动汽车提供充电服务。其中，新建的70个60千瓦直流充电桩采用了新型的恒功率充电模块，可满足市面上所有车辆充电的电流电压需求。

(责编：蒋琪、付长超)