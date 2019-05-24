中部地区发展大有可为（评论员观察）

从顶层设计统筹区域协调发展，在区域层面谋划高质量发展，为中国经济巨轮乘风破浪注入澎湃动力

开创中部地区崛起新局面，关键在于贯彻好新发展理念，推进改革开放走深走实

当前，中部地区崛起势头正劲，中部地区发展大有可为。前所未有的机遇，其实就是担当任事的责任

“我们要继往开来再出发！”连日来，习近平总书记在江西考察调研，并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会。从饮水思源、不忘初心的精神鼓舞，到保障民生、关怀老区的殷切嘱托，再到技术创新、绿色发展的细致谋划，习近平总书记的重要讲话，让干部群众感受到党中央的关怀备至，为推动中部地区崛起再上新台阶指明了前进方向，提供了重要遵循。

既“谋全局”也“谋一域”，向来是大国治理的重要课题。中国人口之众多，幅员之辽阔，东中西各区域情况之复杂，发展禀赋差别之明显，在世界上是罕有的。正因为这样，更凸显出做好区域发展规划的战略意义。从改革开放初期的“沿海地区要加快对外开放”，到世纪之交的西部大开发，再到新世纪头一个十年的东北老工业基地振兴、推动中部地区崛起，我国的区域发展总体战略格局不断完善。党的十八大以来，习近平总书记多次就优化经济发展空间格局、促进各地区协调发展作出重要部署，从顶层设计统筹区域协调发展，在区域层面谋划高质量发展，为中国经济巨轮乘风破浪注入澎湃动力。

习近平总书记强调：“推动中部地区崛起是党中央作出的重要决策。”新时代区域协调发展的版图上，中部地区是至关重要的一块。“湖广熟，天下足”“中部畅，全国通”，见证中部地区在粮食安全、交通枢纽等方面的重要战略价值。在协调区域经济、承接产业梯度转移进程中，中部地区发挥着承东启西、连接南北的桥梁纽带作用。

发展出题目，改革做文章。从总体上看，推动中部地区崛起再上新台阶，既拥有良好基础和比较优势，也面临着一系列挑战，特别是存在经济结构不优、供给质量不高、部分行业产能过剩、资源环境约束越来越紧等问题。不发展、发展慢，难以实现崛起；走拼资源、拼环境、产业结构畸轻畸重的粗放型之路，难以实现可持续发展。谋定而后动，厚积而薄发。开创中部地区崛起新局面，关键在于贯彻好新发展理念，推进改革开放走深走实，“在供给侧结构性改革上下更大功夫，在实施创新驱动发展战略、发展战略性新兴产业上下更大功夫”。

当前，中部地区崛起势头正劲，中部地区发展大有可为。前所未有的机遇，换个角度看，其实就是担当任事的责任。路在人走，业在人创，事在人为。历史上因武钢、武船、武重等重工业而闻名的武汉，如今成为信息技术、生物医药、智能制造等高端产业基地；不临边、不沿海的郑州在新时代改革开放大潮中乘势而起，一跃成为“一带一路”重要节点城市；山西历经转型阵痛，今年一季度地区生产总值增长7.2%，超出预期、超出全国，创近6年来最好开局。紧扣高质量发展要求，综合运用区位、资源、产业、人才等多方面优势，不断实现同东部、东北和西部的差异化发展、互补化发展，中部地区必能乘势而上，打造出更多响当当的发展样板。

东部发展蒸蒸日上、西部开发如火如荼、东北振兴全面发力、中部地区崛地而起，各司各的位，各负各的责，下好全国一盘棋，新时代区域发展空间格局就能更趋协调、更加联动，中国经济的发展空间必将不可限量。

(责编：蒋琪、付长超)