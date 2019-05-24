人民时评：新消费，提升美好生活体验

新消费既有传统需求的转型升级，又有新兴需求的强势拉动；既有实物消费的持续火热，也有服务消费的快速崛起，推动中国消费需求的蛋糕不仅越做越大，而且越做越优

近日，第九个“中国旅游日”如期而至，恰逢周末，在全国3500多条旅游惠民措施作用下，大小景区游人如织，国内旅游市场迎来小阳春。在旅游消费的规模之外，消费方式的变化也引人注目：智能门票、智慧停车、扫码讲解等新服务的应用，给人们带来了全新的消费体验，成为消费升级的生动缩影。

中国的消费市场，正在以一个惊人的速度，发生日新月异的变化：移动支付的普及，让卖早餐的煎饼摊都用上扫码支付，给顾客带来更多方便；人脸识别技术的应用，把无人超市带到百姓身边，购物体验再度刷新；智慧物流的不断升级，让网购配送速度从次日达，到当日达，再到定时达，配送时效持续改善；人工智能技术的发展，使无人机助力农业植保、电力巡检、物流运输等，新科技带来新便利……这些真实发生在每个消费者身边的场景，讲述着中国消费市场不断形成新需求、释放新体验的精彩故事。

新消费在不断提升人们体验的同时，也从一个侧面折射出中国经济增长的澎湃动力。去年，最终消费支出对GDP增长贡献率为76.2%，比上年提高18.6个百分点，高于资本形成总额43.8个百分点，消费连续5年成为拉动经济增长的主引擎。今年一季度，消费对经济增长的基础性作用进一步巩固。新消费背后，有强劲的需求做基础。近14亿人口的庞大市场、4亿多中等收入群体的强大购买力，是任何国家都无法比拟的巨大消费力量，成为支持中国经济可持续发展的最可靠保障。

新消费，除了消费方式、消费体验的“新”，更有消费结构的自我迭代、优化升级。有人注意到，无论是去年，还是今年一季度，中国社会消费品零售总额的同比增速，都没有达到两位数。事实上，这背后主要体现的是“消费结构优化中实物消费占比下降、增速回落”的发展规律。去年，我国服务性消费占总消费支出已经达到49.5%，这“半壁江山”在社会消费品零售总额中并没有体现。可以说，新消费既有传统需求的转型升级，又有新兴需求的强势拉动；既有实物消费的持续火热，也有服务消费的快速崛起，推动中国消费需求的蛋糕不仅越做越大，而且越做越优。

新需求背后，有优质供给做支撑。“漂洋过海去消费”，曾经是不少国内消费者的无奈之举，突显了国内市场有效供给不足的窘境。近年来，国内一些企业主动创新，从以前“闷头搞生产”到现在“拥抱新需求”，不断推出更合消费者口味的产品和服务；采用柔性制造技术，大批量个性化定制的产品，更好满足了多样化、个性化需求；人工智能、大数据引入生产，把消费者需求数据化，确保生产线上的产品就是人们需要的产品。可以说，新消费、新体验在满足消费者个性化、多样化、品质化需求的背后，正是新业态、新供给的不断形成，是供给水平的不断优化提升，反映着供给侧结构性改革的成效。

新消费背后，还有消费政策做保障。今年初，《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》出台，多措并举促进汽车消费、促进农村消费提质升级、进一步优化消费市场环境等政策“大礼包”，为居民消费升级注入了新动力。近几年，消费市场的质量和标准体系逐渐改善，更加匹配消费提质扩容的需要；信用体系和消费者权益保护机制更加完善，为消费提供了更好的制度框架……在各方努力下，制约消费的障碍正逐步清除，消费的活力与红利将进一步释放。

消费关乎经济，更关乎民生。让人们更加能消费、愿消费、敢消费，就能让消费继续成为经济增长的压舱石，让新消费成为人民美好生活的亮色，让中国经济的发展更具韧性与活力。

(责编：蒋琪、付长超)