时速600公里 高速磁浮试验样车下线

图为时速600公里高速磁浮试验样车。

张进刚 邓旺强摄（人民视觉）

本报青岛5月23日电 （记者赵永新）我国时速600公里高速磁浮试验样车今天在青岛下线。这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义。

试验样车作为高速磁浮项目的重要环节，是高速磁浮的“实车级”试验验证平台，可对高速磁浮关键技术及核心系统部件进行验证和优化。

作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、噪音低、震动小、载客量大、安全可靠、耐候准点等优点，可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。

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