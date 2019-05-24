起个好名字？大数据来帮你

那个超过30万人叫“张伟”的时代，已经渐行渐远。

近日，姓名大数据报告《2019姓名全景报告》发布，该报告首次通过深度挖掘姓名大数据，对中国人的起名品质进行了量化揭示，并从时代、地域、性别进行了多角度审视。

名字越来越多样了

“报告显示，‘80后’的名字集中度高达43%。但到了2018年，名字集中度降幅达到30%。这个降幅意味着2018年新生儿的起名多样性达到历史新高，意味着对名字求新求变、追求更多元化的表达，越来越为新时代的父母所推崇。”主导该报告大数据分析的起名通创始人陈俊说。

据介绍，该报告由清华大数据产业联合会发起方之一、清华大学“幸福科技实验室”支持项目“起名通”，基于其平台2010年到2018年期间4340万条新生儿起名意向及2008年以前的部分历史数据制作完成。

“作为人口大国，几千年来，我们拥有的名字不计其数。对特定群体起名品质的宏观衡量，从前一直是一个难题。我们在姓名大数据的研究中，设计了‘名字集中度’，作为衡量名字品质的宏观量化指标。在考察群体的文化水平达到一定程度后，名字集中度越低，代表名字的多样性越好。”陈俊说，起名品质提升的背后，是中国人受教育水平和思想开放程度提升，以“90后”为代表的新一代父母中，上过高等院校的比例已达30%以上。

生肖对起名影响很大

作为家长，总想给孩子起一个有寓意又好听的名字。据报告显示，2018年，新生儿名为子墨、宇轩、浩宇的排行男宝宝热名前三，一诺、梓涵、诗涵排行女宝宝热名前三。

当然，同一个时代，最受家长欢迎的起名用字，通常都会比较趋同。但每年新生儿起名，也会有各自的特点。报告显示，2014马年，快速崛起的是“骏腾”“骏驰”“子骏”等名；2015羊年则流行“梓洋”“沐阳”“梓芃”等；2016猴年，“梓林”“宇森”“森”很时髦；2017鸡年，姓名中最受欢迎的字是一批别开生面的“米家军”：米、禾、籽、粒；到了2018狗年，备受家长青睐的是“鑫、鑫源、鑫泽、锦哲”等名以及“心、沁、忻”等字。

“生肖对老百姓的影响非常大，从报告可以看出，每年起名潮流最大的变量就是生肖。但生肖的本质是一种动物纪时法，并不是说生在什么年份，就跟当年的生肖有什么相似之处。至于网上的生肖起名宜忌，更是牵强附会，没有任何科学依据。”陈俊说。

母亲姓氏入名成潮流

除了名字多样性变化，该报告还分析了“母亲姓氏入名”背后传统观念与现代文明的碰撞、“网络游戏”等新兴文化潮流对姓名的影响。

“近些年，我们还可以看到一个新的现象在悄然快速兴起。”陈俊介绍，“父姓+母姓”这种“新复姓”起名方式也是报告关注的内容。地域方面，“新复姓”走在最前面的是云南。京津冀、东三省、山东、河南这些区域，尝试比例则多年低于全国均值。

针对新复姓，报告还发现了一个特别现象。2014年到2017年，新复姓比例节节攀升，但到了2018年，无论男孩还是女孩，新复姓比例双双下降。报告认为，该现象与生育政策的变化有关：随着二孩政策全面放开，一些心态开放的家庭开始让其中一个孩子直接随妈妈的姓，从而导致新复姓的比例不升反降。

伴随着新复姓现象，四字姓名也在当下占有一席之地。

报告显示，四字名中，“王者荣耀”荣登男宝四字名榜首，明显是受到了“网游热”的影响，而“王子殿下”“兰博基尼”“谢主隆恩”的名字，受到网友调侃：“上学的时候，老师基本不会点名了吧？”

“大数据技术多用于用户画像、流程优化、医疗、金融等领域，我们的姓名大数据研究，是大数据技术在文化研究和应用领域的开创性探索。”陈俊表示，“中国有近14亿人口，姓名的研究和应用价值还只是开始。我们正在运用大数据技术和人工智能技术，从名字这个与每个人都息息相关的角度，帮助人们学习和提升现代育儿观和价值观。”

(责编：蒋琪、付长超)