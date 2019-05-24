“甩锅”“迁怒”治不好“美国病”

近两年，美国政府通过多种方式表达对世界尤其是对中国的埋怨，甚至妄图通过极限施压方式迫使他国屈服。为了出师有名，美方试图营造出一个认知：美国确实出了问题，但这是别国造成的；中国利用美国的“善良”与“慈悲”，发展了自己，害苦了美国，所以要对中国施压。这一可笑的认知，说一万遍也不会变成真理，它只是幌子。

包括美国不少经济学家在内的世界有识之士明白，这一幌子只对了8个字——“美国确实出了问题”。过去这些年，美国经济实力占全球总量的比重在走低，国内制造业空心化日趋严重，国库债台高筑，民生发展与社会治安不如人意，对外战争和“颜色革命”引来“反噬”力量。有深刻危机感的美国看到了问题的存在，然而对问题的分析、开出的药方却不在点上。一个常识是，内因才是根本。美国问题的病根不是他国发展，更非源于中国崛起，根子上是美国对外交往与国内治理需要反思。

美国需要反思对外交往。世界看得清楚，美国对外交往有几个鲜明特点，一是爱打仗，二是爱干涉别国，近年还增加了个爱“退群”。本世纪以来，美国以反恐、防核散或人权之名，发动了阿富汗战争、伊拉克战争，并幻想通过“颜色革命”等方式改造他国，挑起利比亚、叙利亚等国内乱。美国耗费了海量军费、大量精力，造成为数不少的美国士兵身亡，以及他国数百万家庭流离失所。打仗的钱，用于改善本国不更好吗？干涉别国的精力，用于治理本国不更好吗？搅乱世界正常贸易秩序的狠劲，用于直面真问题不更好吗？美国有识之士早提出了类似问题。

美国需要反思国内治理。老想给别人找不痛快的美国，国内治理上不痛快的事挺多。政党倾轧、相互使绊的顽疾固疴，致使美国国内政策反复无常。金融逐利导致一些制造业转移他国，监管失效导致次贷失控、金融危机，片面强调自由竞争等导致贫富悬殊分化严重。枪支泛滥，阶层固化……美国的体制性缺陷，正在影响本国发展。危机意识和较真态度，更该用在自我革命上，用在痛定思痛、痛改前非上。然而美国一些人信奉“美国第一”，说什么“国际贸易夺去了美国工人的就业岗位”“中国商品冲击了美国市场”“中国欺骗了美国”。这些说辞，与其说是为“美国病”找药方，不如说是为“美国痛”打麻醉剂，营造出“美国没错，错都在别国”的幻象。

美国在“甩锅”的道路上越走越远。迁怒中国，挑起经贸摩擦，美国非但没占到便宜，反而使本国消费者为提高征税埋单。埋怨中国，限制技术出口，不可能治愈美国制造业发展不力之病，反而会使产业链上相关美国企业直接受损。美国还要求盟友效仿自己，然而，欧盟、日本等显然更要为自己利益考虑。以限制华为为例，一些国家明确表示不会跟进。印度、中国等新兴经济体在积极应对挑战。俄罗斯、伊朗、土耳其等国与美关系的紧张迟迟难缓。非洲等发展中国家更是看清了美国。频频“退群”、对外孤立者，必被自己“反噬”。

面对美方张牙舞爪，中国有理、有利、有节斗争，捍卫国家核心利益同时，更致力于做好自己的事情，继续深化改革、扩大开放。喧嚣总会过去。时和势必定在中国一方。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院执行院长、中美人文交流研究中心执行主任）

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