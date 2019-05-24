去年各省份均完成减贫任务 今年继续最严考核评估

原标题：国务院扶贫办：2018年各省份均完成减贫任务 2019年继续最严格考核评估

新华社北京5月23日电（记者侯雪静、陈炜伟）国务院扶贫办副主任夏更生23日表示，2018年度减贫任务全面完成，将继续坚持目标标准，把最严格的考核评估进行到底。

他是在当日国务院新闻办召开的新闻发布会上作出上述表述的。

2019年1至2月，国务院扶贫开发领导小组组织开展了2018年脱贫攻坚成效考核，各省份均完成了年度减贫任务，深度贫困地区减贫明显提速，“两不愁”总体实现，全国283个县脱贫摘帽，全国共减少农村贫困人口1386万人，连续6年减贫1000万人以上。

夏更生说，考核评估是打赢脱贫攻坚战的重要举措，发挥着指挥棒、质检仪、推进器和温度计的作用。考核按照“三个结合”来开展综合评价：年终考核和平时情况相结合，第三方评估与部门数据相结合，定量评价和定性分析相结合，防止以分论英雄，防止一考定终身。

考核结果显示，河北、湖北、湖南、广西、海南、四川、贵州、西藏、宁夏、新疆等10个省区为综合评价好的省份。对这10个省区在2019年中央财政专项扶贫资金分配中各奖励4亿元，用于支持脱贫攻坚工作。

今年3月，中办印发了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，“党中央把2019年确定为‘基层减负年’，国务院扶贫办将采取规范填表报数、规范考核评估、规范督查巡查、精简文件会议、改进调查研究、加大暗访力度等六个方面的措施推进落实。”夏更生说。

在考核评估方面，夏更生说，将推进“三合一”，即把现行的省级党委和政府扶贫开发工作成效考核、东西部扶贫协作考核、中央单位定点扶贫工作考核等3项考核，整合为“脱贫攻坚成效考核”1项，减少考核频次，提高考核效率，同时减少报告报送，减少抽查县数量，减少考核评估人员规模，减少填表报数，提高考核评估信息化水平。

夏更生说，这几年的考核评估通过较真促认真，碰硬求过硬，不断提高脱贫攻坚的质量和成色。2019年，全国计划再减少1000万以上贫困人口，330个左右贫困县脱贫摘帽，要强化正向激励引导，坚定信心、尽锐出战，确保到2020年如期打赢脱贫攻坚战。

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