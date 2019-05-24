原标题：遭中国多家航司索赔 波音复飞仍无期

民航业有个说法，“飞机只有飞在天上才能赚钱”。截至目前，埃航空难“主角”波音737MAX8机型已停飞近70天。波音股价从今年3月11日收盘400.01美元/股下跌至5月22日收盘352.78美元/股，跌幅达11.8%，市值蒸发逾250亿美元。

5月23日，厦航证实，已经正式向波音公司发函索赔。据媒体报道，自5月21日开始，中国已有多家航司向波音索赔。这些航司尚未透露具体的索赔规模。对此，民航业内资深专家林智杰表示，航司要想得到理想的赔偿有一定难度。停飞事件造成的损失已经发生且每天都在增加，所以后续会有越来越多的航司索赔。

目前，全球已有53国对波音737MAX系列飞机发出禁飞令。要想复飞，波音需要满足各国航空监管机构要求的条件。然而，何时复飞该机型飞机，波音至今仍然无法给出答案。

波音遭多国航司索赔

专家:得到理想赔偿有难度

5月23日，厦航等证实已经正式向波音公司发函索赔。

早在5月21日，东航宣布，由于737MAX的停飞已给该公司造成较大损失，随着时间推移，损失还将进一步扩大，同时该公司已订购的该机型飞机延迟交付造成了经济损失，因此东航决定索赔。5月22日，国航和南航相继宣布，将对波音737MAX停飞及前期订购的波音737MAX延迟交付造成的损失提出赔偿要求。

截至目前，全球范围内共有376架737MAX停飞，其中涉及中国航司运营的96架客机，包括国航15架，上航14架，南航24架，海航11架、厦航10架、深航5架、山航7架、祥鹏航空3架、奥凯航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

目前，几大航司未透露具体索赔规模。民航业内资深专家林智杰表示，按国内三大航的停飞规模和运营能力，估计如果年底前还不能复飞，平均索赔金额可能达到10亿元的数量级。但最终能得到多少，是以现金还是抵扣券的方式，还有赖于艰苦的谈判。

值得注意的是，在3月10日埃航空难发生后，已有国外公司向波音索赔。3月13日，挪威航空表示，埃航坠机事件之后，公司已停飞所有波音737MAX8型号客机，并将要求波音赔偿造成的相关损失。据挪威航空官网显示，挪威航空旗下共有163架飞机，其中18架为波音MAX机型的客机。

5月22日，土耳其航空董事长对媒体表示，他将在周五与波音CEO见面，讨论未交付的订单以及损失赔偿问题。

这并非波音第一次遭遇多国航司索赔。2013年1月，波音787客机因电池问题，在十天内出现7次事故，导致全球大范围停飞，多家航司损失惨重。日本全日空航空公司、波兰航空公司、英国汤姆森航空公司、卡塔尔航空公司等数家航司纷纷“中枪”。由于该型号客机直到2013年6月才交付中国航司，所以中国航司“躲”过了电池故障事件。

最新索赔的规模是否会大于上次？林智杰表示，此前索赔具体赔了多少钱，没有公开报道。此次737MAX从停飞的数量，到影响的航司，再到停飞的时长，都是近几年没有的。

那么，南航、国航、东航等发起的索赔，胜算会有多大？对此，林智杰称，全球有5000家航空公司，但只有波音和空客2家大飞机制造商，所以在商业谈判中，寡头垄断的波音占据比较有利的地位。航司要想得到理想的赔偿有一定难度。他认为，停飞事件造成的航司损失已经发生且每天都在增加，所以后续肯定会有越来越多的航司索赔。

全球53国停飞737MAX

一季度营业额、净利润双降

当地时间3月10日上午，埃塞俄比亚航空一架波音737MAX8飞机从该国首都亚的斯亚贝巴起飞6分钟后失联，机上149名乘客及8名机组人员全部遇难。据媒体报道，这架全新的波音737MAX8飞机于去年11月交付给埃塞俄比亚航空。这也是继去年10月印尼狮航坠机事故后，波音738MAX8再次成为主角，这让人们开始怀疑波音是否适航。

3月11日，中国民航局凌晨发布紧急通知，要求国内运输航空公司暂停波音737MAX8飞机商业运行。随后，埃塞俄比亚航空等公司也宣布对737MAX实行禁飞令。据央视财经报道，截至目前，全球已有53国对波音737MAX发出禁飞令。

据IBA航空咨询公司估算，波音737MAX8在全球范围内停飞，单日造成的损失约为700万元人民币左右。华尔街公司Melius Research和Jefferies估算称，禁飞给波音公司带来的成本损失可能在10亿至50亿美元之间。

林智杰告诉新京报记者，737MAX是全球主流机型，也是波音订单量最大的机型之一，目前全球有5000多架订单，订单目录价值6000多亿美元。737MAX飞机对波音而言至关重要。尽管此次空难还没有最终调查结果，飞机设计制造有没有问题，有多大问题也还不好说，但短期内对波音品牌和股价可能都会有负面影响。

当地时间4月24日，深陷舆论漩涡的波音公司交出2019年第一季度成绩单。2019年第一季度，波音营业额同比下滑2%至229亿美元，净利润同比下滑21%至19.86亿美元，均出现近年来同期罕见的负增长。对此，波音解释称受到737MAX飞机交付量较低等因素影响。

业绩报告显示，波音公司第一季度核心每股收益3.16美元，市场预估3.25美元，去年同期为4.15美元。

去年10月以来，波音公司旗下的737MAX系列客机在不到半年的时间里连续发生两起空难事故。今年4月初，波音公司首席执行官表示，两起空难都与737MAX系列客机“自动防失速系统”有关，承诺将进行系统软件更新。

波音公司在财报中表示，目前737MAX飞机交付重启的时间无法确定，运营商复飞的条件仍不成熟，并且之前的预测并未反映出737MAX造成的影响，因此公司决定，撤回此前对2019年所作的年度收益预测，将发布一份新版指引。此外，波音还宣布将暂停股票回购。

具体来看，今年一季度，受737MAX交付量较低影响，波音旗下民用飞机集团营业额为118亿美元。期内，波音共交货149架商用飞机，低于去年同期184架的交货量；商用飞机部门营业额118.22亿美元，同比下降9%；运营收入大幅下滑17%至11.73亿美元；经营利润率减少1.0个百分点至9.9%。

多国设置复飞“门槛”

联合机构评审“把关”

想要复飞，对于波音来说并没有那么容易。林智杰说，停飞时间目前还不好估计，但短期内复飞的难度比较大。

英国金融时报报道称，欧洲航空安全局（简称EASA）已向美国联邦航空管理局和波音表示，必须完成三个“先决条件”，他们才能取消737MAX的停飞。这三个条件分别是，波音公司的任何设计变更都必须得到EASA的批准并强制执行、完成该局进行的额外独立设计评审以及波音737MAX机型的机组人员“接受过充分培训”。

中国民航局表示，波音737MAX系列飞机复飞要满足三个前提，一是要查明飞机设计的适航符合性；二是要确保有关安全措施得到贯彻落实，确保每架飞机完成相应的加改装，每个驾驶员完成要求的训练；三是要与事故调查结论密切关联。

据央视新闻客户端消息，美国航空公司4月14日表示，将波音737MAX系列飞机的停飞期限从不久前宣布的6月5日再次延长至8月19日。至于何时复飞波音737MAX系列飞机，美国航空公司表示，仍需要等待美国联邦航空局、运输部、国家运输安全委员会和其他监管部门的消息。

此前，美国航空公司最早在3月24日宣布，将波音737MAX的停飞时间截至4月24日。不到半个月，美国航空公司再次宣布，由于波音737MAX飞机在五个月内发生两起致命坠机事故，遂将波音737MAX的停飞期限从原定的4月24日延长至6月5日。

4月19日，由美国联邦航空局（简称FAA）牵头，澳大利亚、巴西、加拿大、中国、欧盟等国家和地区的民航当局组成的联合机构技术评审团队成立，预计评审工作将持续90天。

4月29日，该团队召开了第一次会议，审查了FAA对波音737MAX自动飞行控制系统的认证过程。FAA称，团队收到了大量的资料，并讨论了737MAX相关的设计、认证、法规、培训等问题。接下来的几个月，联合评审团队参与者将全面了解FAA对该飞机自动飞行控制系统的认证，每位参与者将单独向FAA提供有关认证过程的结论和改善建议。FAA表示，团队正在准备第二次会议。

林智杰认为，波音眼下还是要做好自己的事情，尽快完成飞机的升级改装，通过各国民航局的适航审定。让飞机安全飞起来，尽早飞起来，这是当务之急。（ 张泽炎）

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