原标题：商务部：所有在华外企合法权益都将得到中国政府保护

商务部新闻发言人高峰23日表示，近期美方频频使用“长臂管辖”措施，打压中国企业。中方一贯坚决反对任何国家依据其国内法任意制裁中国企业和个人，敦促美方停止错误做法，为两国企业开展正常的贸易与合作创造条件，避免对中美经贸关系造成进一步冲击。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

针对有媒体报道，中国美国商会和上海美国商会22日发布的联合调查结果显示，在反馈意见的会员企业当中，81.5%的制造业企业感受到了美方加征关税的负面影响。高峰表示，这从一个侧面说明，在经济全球化的今天，美方单方面升级经贸摩擦，不仅损害中方企业的利益，也严重损害美方的利益。

“所有在华的外资企业包括美资企业的合法权益都将得到中国政府的保护。”高峰强调，对于外资企业反映的经营中遇到的困难和问题，中国在认真地梳理研究，将继续在工作中加以改进，不断完善营商环境，“我们相信，中国进一步扩大开放和规模巨大的国内市场，将为更多的外资企业带来新的发展机遇”。（冯其予）

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