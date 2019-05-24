商务部：所有在华外企合法权益都将得到中国政府保护

商务部新闻发言人高峰23日表示，近期美方频频使用“长臂管辖”措施，打压中国企业。中方一贯坚决反对任何国家依据其国内法任意制裁中国企业和个人，敦促美方停止错误做法，为两国企业开展正常的贸易与合作创造条件，避免对中美经贸关系造成进一步冲击。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
针对有媒体报道，中国美国商会和上海美国商会22日发布的联合调查结果显示，在反馈意见的会员企业当中，81.5%的制造业企业感受到了美方加征关税的负面影响。高峰表示，这从一个侧面说明，在经济全球化的今天，美方单方面升级经贸摩擦，不仅损害中方企业的利益，也严重损害美方的利益。
“所有在华的外资企业包括美资企业的合法权益都将得到中国政府的保护。”高峰强调，对于外资企业反映的经营中遇到的困难和问题，中国在认真地梳理研究，将继续在工作中加以改进，不断完善营商环境，“我们相信，中国进一步扩大开放和规模巨大的国内市场，将为更多的外资企业带来新的发展机遇”。（冯其予）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】