欢迎所有供应商参与 英法对5G服务持开放态度

原标题：英法对5G服务持开放态度

在美国对中国华为等公司产品颁布禁令后，欧洲多国表示将继续对5G服务持开放态度。英国主要电信运营商之一EE公司22日宣布，5月30日会首先在英国6个主要城市开通5G服务，这也是英国首个正式启用的5G服务。该公司重申，将继续在其部分5G网络基础设施中采用华为设备。“正如我们此前所声明的，华为将继续为我们提供5G接入设备，这家公司依然是我们所重视的具有创新能力的设备供应商。”EE母公司英国电信的一名发言人说。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔22日接受当地媒体采访时也表示，在发展5G业务领域，法国在保证主权和获取最佳技术的前提下，不会刻意排除某家公司。

勒梅尔说，目前许多运营商都与中国华为公司开展4G业务合作，法国不会针对某一家公司。

法国总统马克龙近日也对媒体表示，法方坚持多边主义，主张开展合作。法国在建设5G方面重视国家安全，但不会封锁特定供应商，发展自身科技生态系统的最佳方式是合作和减少冲突。 （综合新华社报道）

(责编：朱江、付长超)