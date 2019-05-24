原标题：7003米！我国自主研发浮空器破世界纪录

新华社北京5月23日电 记者从中国科学院空天信息研究院获悉，由该院研制的系留浮空器新技术正式应用于日前在西藏纳木错开展的第二次青藏高原综合科学考察研究中，23日凌晨达到海拔7003米的高度。这一高度也是世界范围内已知的同类型同量级浮空器驻空高度的世界纪录。

据介绍，系留浮空器利用浮升气体的浮力提供升空动力，通过与地面锚泊设备连接的系缆进行升空和驻空飞行，是一种无动力飞行器。为更好地利用新技术服务第二次青藏科考，空天院科研人员自主研发三款系留浮空器：“极目一号”“极目二号”和“极目三号”。三款浮空器体积从小到大，驻空高度由低到高，系统复杂程度和技术难度也逐渐递增。

其中，执行此次任务的“极目一号”是高原体验版，体积2300立方米，是自主研制的流线型浮空器在青藏高原的首次应用，可携带科学探测仪器进行垂直剖面和驻空观测，将为后续浮空艇的研制进行技术探索和应用积累。

“极目二号”和“极目三号”仍在研制中。前者是科考定制版，为第二次青藏科考量身定做，设计驻空高度为海拔7000米至7500米；后者属于技术突破型，设计驻空高度将超过珠穆朗玛峰。

上述浮空器从艇体的设计到所用材料，包括控制系统、电源系统以及载荷舱和地面锚泊设施等，绝大多数为我国自主研发。

本次科考活动由来自中科院青藏高原所、空天院、长春光机所等单位以及西藏相关科技部门的50多位科考队员开展，旨在更深入地研究青藏高原乃至“亚洲水塔”的气候环境变化，为高原可持续发展提供决策依据。在浮空器升空过程中，多种仪器将同步观测纳木错流域的大气物理与大气化学等多种参数。

(责编：朱江、付长超)