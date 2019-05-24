第五批改革创新经验在广东全省复制推广

日前，省政府印发《广东省人民政府关于复制推广中国（广东）自由贸易试验区第五批改革创新经验的通知》（粤府函〔2019〕124号），在全省相关范围内推广实施20项新形成的广东自贸试验区改革创新成果。
在20项改革创新经验中，10项改革事项在全省范围内复制推广。其中，投资便利化领域2项，包括邮政部门代开发票、创建自然人一人式税务档案。贸易便利化领域5项，“互联网 海关”功能拓展、海运进出口集装箱快速验放、优化船舶燃油硫含量检测机制、超大型邮轮及集装箱船进出港口绿色通道制度、推进边检行政许可标准化建设。转变政府职能领域2项，包括“零跑动”政务服务模式、知识产权快速维权平台。
除了在全省范围内复制推广的改革成果外，广东自贸试验区还推出了10项改革在全省相关范围复制推广。其中，不动产登记业务便民模式在全省除深圳市以外的地区复制推广。以“三维地籍”为核心的土地立体化管理模式、商事纠纷“掌上”调解服务、互联网电子证据规则、涉港澳商事案件属实申述规则、进出口贸易环节知识产权司法与行政协同保护新模式5项在珠三角九市复制推广。“一企一策”监管模式、网络身份核验2项在广州、深圳、珠海市复制推广。（方晴）
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