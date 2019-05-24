推进广九直通车实名购票 广州居民赴港或有更便利签注

原标题：广州居民赴港或有更便利签注

近日，《广州市优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案》（简称《方案》）由市府办公厅印发实施，其中提出，争取为符合条件的广州居民赴港澳开展商务、科研、专业服务提供更加便利的签注安排；同时推进天河铁路客运口岸广九直通车旅客购票实名制。

广九直通车将能网上购票

本次《方案》提出，要促进穗港澳间人员和交通工具通关便利化。优化天河铁路客运口岸出入境自助通关环境，推进天河铁路客运口岸广九直通车旅客购票实名制。记者昨日获悉，方案推进的时间表和具体措施暂未出台。“广九直通车实行旅客购票实名制以后，就可以网上购票，不用再跑来车站买票了”，该铁路相关人士表示，广九直通车实行旅客实名制购票不仅会方便旅客，同时客流量应该也会有所增长。据了解，受广深港高铁影响，广九直通车客流减少了一半左右。而广九直通车实行购票实名制后如何操作，目前也暂无确切方案，“（购票、取票）应该同南站一样”，该人士表示。

目前，铁路部门官方渠道购票，从广州出发，只能到广州东站售票窗口购买广九直通车车票，无需证件，也可由他人代买，车票预售30天。但记者拨打港铁城际直通车客务中心热线电话了解到，还可通过港铁城际直通车官方网站购票，除了可在香港取票外，也可在广州嘉逸豪庭酒店大堂取票乘车，“开始实施几个月了”，客务中心工作人员表示。不过，港铁城际直通车官方网站仍有提示，所有经网上购票服务订购的车票必须在香港领取。

打造湾区“水上货运巴士”

在加强通关便利方面，本次《方案》还提出，推行港口边检行政许可网上办理，实现边检行政许可办理智能化、规范化、电子化。争取为符合条件的广州居民赴港澳开展商务、科研、专业服务提供更加便利的签注安排。争取为外籍人士在广州提供便利通行政策和优化管理措施。探索建立外籍人才申请永久居留市场化渠道，为外籍高层次人才在广州工作、生活提供更多便利。

此外，还将打造粤港澳大湾区“水上货运巴士”。推动驳船和港口公司建立合作联盟，整合内外贸同船、进出口同船、驳船水运中转和内贸跨境运输等多种水路运输模式，固定航线和航次，多港停靠、随装随卸。拓展关港信息交互平台功能，推动相关企业共享舱位信息和班轮计划，提高船舶运营效率。优化整合珠江水系集货、疏港、运输体系，打通黄埔等“喂给港”与湾区内枢纽港口间物流通道，实现双向对开。

根据《方案》，2019年底，将进口边境合规时间压缩至40小时，费用降至332美元；单证合规时间降至8-12小时，费用降至110美元。将出口边境合规时间降至16-18小时，费用降至285美元；单证合规时间降至6-8小时，费用降至76美元。实现机场、海港口岸“7×24”小时常态化通关。中国（广州）国际贸易单一窗口（以下简称“单一窗口”）主要业务应用率达100％。

规范和降低口岸收费方面，将全面实行口岸收费目录清单制度，进一步完善规范口岸收费目录清单，目录清单之外一律不准收费。（杜娟、卢梦谦）

(责编：朱江、付长超)