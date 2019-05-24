淮安东站建设进入钢结构施工阶段

人民网北京5月24日电 （记者乔雪峰） “起吊！”5月23日晚上，随着中铁建工集团淮安东站项目经理郁特立的一声令下，淮安东站第一榀钢结构正式起吊，这也标志着淮安东站建设进入钢结构施工阶段。

据了解，淮安东站位于江苏省淮安市高铁新城核心区，是连接连淮扬镇铁路、徐宿淮盐城际铁路、宁淮城际铁路、淮蚌快速铁路、京沪高铁二线5条高等级铁路的全国铁路客运枢纽站。

工程建成后，对于促进苏北中心淮安市的发展具有极其重要的战略意义，也将对长江三角一体化发展、沿线城市先行先试“跨江融合发展”发挥巨大的作用。

据项目经理郁特立介绍，项目实行质量三检制，即自检、互检、交接检。“今年年初，在基坑绑扎钢筋时，一名技术员发现有几个连接钢筋的直螺纹比规定的多露了一个丝扣，即要求拆掉重做。”

项目总工李平表示，工程的质量要求高，还体现在钢结构安装上。钢结构施工是整个项目的重点和难点，一共有666榀钢结构需要在40天左右吊装完成。“工期短，给我们带来了施工困难，合同工期一年零一个月，但实际工期只有10个月左右。”

淮安东站施工质量高、进展快，背后离不开工人的拼搏和汗水。据了解，今年2月和3月期间，500余职工奋战26天，完成了约2.7万平方米高架站房、进站站房基础工程施工。

“怎么可能不想家，我就是连云港人，开车回家一个多小时就到了。”郑厚艮是高架站房片区负责人。去年12月从连云港高铁项目调来淮安，为了全力以赴赶工期，半年中他只回过一次家，连春节都是和工友们在项目现场度过的。

郑厚艮说，作为苏北人，他深知这条铁路的重要性，“只要想到高铁梦的实现也有我的一份力，我就充满了干劲。我要以奋斗者的姿态，做高铁时代的追梦人。”

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