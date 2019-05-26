发展智能科技 服务百姓生活

“您乘坐的公交车还有20分钟到达……”早上7点半，听见手机上“生态城交通”软件发来提醒，家住中新天津生态城美林园的张云山拎上包走出家门。通过手机操作，他还可以监控并调节家中用电情况，让热水器烧好水，把空调提前打开。

张云山居住的中新天津生态城，曾经是一块不毛之地，盐碱荒滩、废弃盐田、污染水面各占1/3。谁能想到，10年时间，这样一块荒地上长出一座绿色新城，还成为全国首批智慧城市试点，将智慧融入绿色，继续丰富良好生态的内涵。

下了楼，张云山顺路拐到生态城第三社区服务中心，在一台贩售机器人前买了几样食品当早餐。机器人旁边，是一款服务引导机器人，除了咨询引导，还能提供活动室预约、儿童科普知识讲解等服务。

路边，“智能新时代：进展、策略和机遇”的蓝底白字广告牌格外显眼，第三届世界智能大会日前在天津举行。在此期间，3辆智能公交车在生态城正式上路试运行，这是天津首批投入运营的自动驾驶公交车。

中午，张云山来到生态城X未来餐厅用手机点了两道菜，这是全国首家无人餐厅，明厨亮灶的厨房区域，机器人“大厨”炒制，机器人服务员端菜。“味道好，上菜快！”张云山点赞。

下班后，张云山来到生态城中心友好图书馆，借阅证是刷脸办理的，输入想找的书，导引机器人就能带他找到。要是带孩子来，机器人还可以给孩子讲故事。

在张云山们享受智能服务的背后，是生态城智慧城市“大脑”24小时不间断的运行。

位于生态城智慧中心大厦的智慧城市运营中心，通过数据收集、分析和展示，全面提升城市公共服务和事件的快速协同处置能力，从“被动反馈”到“主动出击”，让城市治理体系和治理能力真正“智慧”起来。

“我们做的是一个大平台，所有相关部门都可以利用平台的数据完成公共服务。”生态城管委会经济局信息科长安脉说，运营中心目前可运行40余个管理系统，对生态城开发建设、经济发展、民计民生、生态环境、智能交通、城市管理六个维度进行全城、全域、全时的运行数据接入、监测和展示，为城市管理提供决策支撑。“还有24小时待命的无人机，用于城市管理基础数据采集，未来还将实现车辆追踪、应急救援搜救、事故现场勘查等，再结合最新的5G技术，形成机、网、云一体化智能体系。”

第三届世界智能大会上发布了《中新生态城智慧城市指标体系》。作为世界智能大会的永久举办地，天津将以这一世界级科技盛会为支点，构建以人工智能为引领的战略性新兴产业体系，推动传统产业优化升级，打造天津智港。

根据《天津市智慧城市建设“十三五”规划》，到2020年，初步建成“智能、融合、惠民、安全”的“智慧天津”，打造面向未来的智慧城市。到2025年，“智慧天津”建设基本完成，全面实现智慧生活便利化、智慧经济高端化、智慧政务高效化、智慧治理精细化，城市信息化整体水平迈入世界先进行列，成为国内领先、世界一流的智慧城市建设标杆。

今年是新中国成立70周年，也是天津跨越负重前行、滚石上山的战略性调整阶段至关重要的一年。“发展智能科技为了人也依靠人，必须坚持以人民为中心，牢牢抓住改革创新这个魂，才能在高质量发展上闯出一条新路。”天津市政府主要负责人说。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 02 版）

(责编：白宇)