从我做起，加强行业自律（“浏览器主页劫持”报道追踪）

本报关于“浏览器主页劫持”等网络技术霸凌现象的连续报道，引发热烈反响，也得到相关企业的积极回应。5月22日，金山毒霸、360公司相关负责人专程来到人民日报社，与记者面对面交流，就如何采取措施增强用户体验、促进行业健康发展、净化网络生态等广大用户关心的热点问题接受了记者采访。

金山毒霸：

守住商业底线，净化上网环境

“感谢人民日报为促进互联网行业健康发展而做的报道。”专门从珠海赶到北京的金山毒霸首席执行官姚辉对记者说，“人民日报的报道，让我们进一步认识到从源头上防范网络技术霸凌现象的必要性。金山毒霸将加快这方面的研究。”

他介绍，看到本报5月13日的报道之后，公司管理层高度重视，紧急组织软件工程师就网友反映的主页锁定、难以修改、选择按钮不明晰等问题进行会商，并积极通过新浪微博、百度贴吧等社交平台收集网民留言信息，汇总、梳理相关问题，一并研究。

姚辉说，根据网民反映的情况，金山毒霸迅速作了改进：针对主页设置的选择提示按钮不明显、隐藏层级较深等问题，工程师已修改了相关代码，将选择按钮放大，使之清晰可见、方便选择；针对提示信息不明显，容易误导网民安装不相关软件工具的情况，工程师优化了弹框，增加提醒功能介绍，以充分尊重网友的意愿。5月16日，金山毒霸发布了最新版本，包含了这些改进。

针对一些网民反映的毒霸网址大全的弹窗混杂、部分广告内容低俗的情况，姚辉表示，造成这一现象的原因，可能与部分外包的广告商没有守住商业底线、违规推广有关。公司一旦发现有违规推广，将终止与第三方的合作关系。公司积极尝试利用人工智能手段，加强对不良广告或推广信息的甄别，还网民一个纯净的上网环境。

姚辉认为，包括杀毒软件、输入法、浏览器等在内的工具类软件，不能用简单粗暴的方法，依靠劫持流量、向网民推送不良广告等方式来谋利。早在2006年，中国互联网协会公布的《“恶意软件定义”细则》中，明确提出反对浏览器劫持，“未经用户许可，不得修改用户浏览器或其他相关设置”。2015年，6家互联网公司发布声明，联合抵制流量劫持等违规行为。

姚辉认为，营造良好的互联网生态，行业自律很重要，“浏览器主页劫持”等众多互联网违法违规行为的成本较低，应加大对类似违规行为的惩罚力度，以震慑不良行为。希望监管部门健全制度，促进行业健康发展。

360公司：

听取用户意见，优化产品设计

“人民日报的追踪报道揭示了互联网行业的一大顽疾，在尊重用户的知情权、选择权方面给行业和企业提了醒，也为进一步优化产品、改善服务质量指明了方向。”360公司浏览器事业部总经理梁志辉说。

“层出不穷的网页劫持现象暴露出互联网安全措施不够健全的现状，篡改成本较低、非法商业利润很高，一旦被不法分子利用，就容易造成不良的社会影响。”梁志辉说，目前“浏览器主页劫持”涉及多种技术手段，“包括修改浏览器首页配置文件，修改启动项、注册表、图标快捷方式等，很多软件厂商或多或少存在类似行为，其中大部分是主动的。”

他说，“浏览器主页劫持”还包括采取类似病毒手段修改导航页地址、在通道层面修改http网络传输数据等，“目前仍有部分网站没有进行网页和https加密传输，这就有可能导致10%—15%的流量在传输过程中被篡改。”

篡改浏览器主页背后涉及的利益也很“可观”。业内专家介绍，根据目前行业的估算，每获取1000个用户，年收入可超过100元，由于我国庞大的用户基数，这个市场的规模不算小。“一般的导航页里面会有将近1000个位置，每个位置实际上都是一个流量入口，而入口实际上是带着付费链接的。”

在梁志辉看来，“浏览器主页劫持”等现象屡屡出现，也说明产品自身功能不尽完善。“我们愿意把相关情况向用户公示，欢迎大家提出建议和要求。下一步将根据这些意见对产品设计和功能进行优化。”

“目前浏览器劫持、流量劫持这些现象在业内比较普遍。”梁志辉认为，这和无序竞争有很大关系，“大家不是比谁的产品更好，也不是通过优化产品来获得用户，而是‘我把你的用户抢了，你的用户就是我的’，就像一个没有红绿灯的十字路口，乱开乱行的情况就容易出现。”

“导航页其实本身是一个商业模式的创新，它贴合中国用户的使用需求。”梁志辉说，“希望通过这次连续报道，从监管部门、业界到用户，能够达成共识，联手保护用户的权益，用户也会更愿意去使用相关的网络信息产品，这对行业本身也是一种促进。”

如何发挥各方作用，从根本上解决“浏览器主页劫持”这一屡禁不止的网络顽疾？欢迎广大读者发表自己的见解。联系邮箱为rmrbkjsy@126.com。

本报将继续跟踪报道。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 04 版）

(责编：白宇)