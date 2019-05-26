加强交流合作 共创智慧生活

5月，对贵州而言，原本并无特殊意义。从2015年开始，因为一年一度的“全球大数据盛宴”，让其变得非同寻常。

作为全球首个大数据主题博览会，中国国际大数据产业博览会（以下简称数博会），秉承“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的办会理念，通过思想的交流、技术的展示，为行业带来最新锐的思想观点、最先进的现实应用、最宝贵的发展机遇。

走过5年精彩历程，数博会已成长为大数据发展的风向标和业界最具国际性、权威性的平台，也见证了贵州大数据产业从无到有再到风生水起的变迁足迹。

打造贵州亮丽“新名片”

2018年，习近平总书记向数博会发来贺信，标志着贵州大数据发展事业站在了新的起点。外国政府、外国行业协会展团首次集中亮相，首次开设“一带一路”国际合作伙伴城市展区。“数博会之旅”“数谷之夜”等主题活动精彩纷呈，51项“黑科技”、百个大数据应用场景，为人们奉上一场震撼的科技之旅。

2015年，首届数博会一声集结号，3000多名来自国内外的政商代表和专家学者云集贵阳，围绕“大数据时代的变革、机遇和挑战”主题，共同把脉大数据行业发展趋势，一场科技前沿的数据盛会就此启幕。40家企业和机构与贵州签订战略合作协议，总投资210.65亿元，一大批大数据项目顺利落地。

“大数据产业才刚刚开始，而贵州省贵阳市已经把大数据产业作为后发赶超的核心突破点”“如果大家错过了30年前广东、浙江的投资机遇，今天一定不能错过贵州。”……数博会“初出茅庐”，便让前来参会的嘉宾惊叹不已，因为大数据，贵州史无前例地站到了世界发展潮流的最前沿。

2016年的数博会，贵州展示出建设全国首个大数据综合试验区的勃勃生机。戴尔、高通、微软、华为、阿里巴巴、腾讯等30多家知名企业以总部名义参展，众多企业主动要求与省内各市州携手合作。茁壮成长的“智慧树”、流光溢彩的“钻石矿”，让贵州、贵阳再次成为焦点。

当走到第三个年头，数博会冠上“国际”头衔，正式升格为国家级展会。高峰对话、专业论坛、专业展览等156项系列活动，吸引来自全球20个国家的514名嘉宾参会。英国、美国、以色列驻华使领馆，率领近40家高科技企业参会参展。

2019年数博会如期而至，贵州热度持续升温，参展企业超过400家，其中四成为境外企业。作为不沿江、不沿海、不沿边的内陆省份，贵州通过大数据实现了改革开放的华丽转身。

为大数据产业贡献“中国方案”

数博会不仅仅是最新技术成果的展示窗口，更是政府、行业组织、研究机构及企业交流对话的平台。“大数据是全人类共同的资源。”“全球性大数据交易市场的形成是新经济发展的必然要求。”首届数博会，《大数据贵阳宣言》应势而出。这份时代宣言，预示着一场有关人类生产、生活与思维的大变革正加速来临。

正当大数据浪潮席卷全球，带来机遇和挑战时，大数据战略重点实验室发布《块数据：大数据时代真正到来的标志》《块数据2.0》等理论成果，深入揭示了块数据的本质规律和应用价值。

“数据要流动起来，才能产生价值”“数据交易，打通供需信息壁垒”“形成块数据可视化决策，推动智慧城市建设”……在2016年的数博会一场专业论坛上，中国科学院院士鄂维南等专家学者、企业家妙语连珠，为贵阳构建大数据全产业链、建设块数据城市，围绕产业、政府治理和民生等领域开展探索，为打造“中国数谷”提供了理论指导。

大数据的发展存在什么问题，大数据未来发展方向又是什么？数博会期间，连续两年发布《大数据蓝皮书》，从制度、技术、产业和学科建设等层面对大数据的发展进行分析与预测，提出大数据在人工智能的应用将爆发、大数据安全受到持续关注等十大趋势，探索数字中国建设路径。

2018年数博会期间，参会企业和机构累计展出超过1000项最新技术、产品和解决方案。“大力发展大数据，让数据改变我们的生活。”前来参会的英国约克公爵安德鲁王子在演讲中说，英中两国应当开展更加紧密的合作，让大数据为人类带来福祉。

作为每届数博会的亮点之一，以“黑科技”为引领的领先科技成果，总能为参会嘉宾及观众带来惊喜和启发。从今年初开始，“数博发布”面向全球共征集到614项“黑科技”、新技术、新产业、新商业模式，经过层层评审，最终遴选49个项目在本届数博会上进行公开发布。

精耕换道超车“试验田”

平均候车时间从两小时降低为30分钟，客运车辆的实载率从56%提升到80%以上，道路安全交通事故数量下降了一半。在贵州许多农村地区，一款名为“通村村”的应用软件广受欢迎。打开手机，老百姓就可以享受包车、定制班车、查询公交等在线服务。智能化生活“飞入寻常百姓家”，这是大数据在贵州落地生根的生动写照。

“融合是新时代大数据发展的最大特征和价值所在，为新发展理念落地生根提供了无限可能。”在2018年数博会开幕式上，贵州省委书记孙志刚表示，只有融合，才能实现以信息化培育新动能，用新动能推动新发展。

作为全国首个国家大数据综合试验区，贵州围绕大数据政用、民用、商用三大领域，积极推动大数据的创新应用，推动大数据与实体经济、乡村振兴、民生服务、社会治理四个方面的深度融合，以大数据赋能做好高质量发展文章。

工业结构单一，煤电烟酒四大传统产业占工业比重达60%，要摆脱过去的路径依赖，贵州把大数据作为后发赶超的路径选择。依托“千企改造”“万企融合”行动，贵州引导企业实施全流程和全产业链智能化改造，加快传统工业产业改造升级，促进新兴产业蓬勃发展。2018年贵州经济增速连续两年位居全国第一、连续8年居全国前列。

同时，贵州加快大数据在教育、医疗、旅游、交通等领域的运用：建立“精准扶贫大数据支撑平台”，打通扶贫、教育等部门数据，实现对建档立卡贫困家庭学生精准识别、精准帮扶；在全国率先建成覆盖省市县乡公立医疗机构的远程医疗服务体系，2018年全省远程医疗开展会诊服务23.6万例；建成全国第一个省级政府数据集聚、共享、开放平台“云上贵州”，通过全省“一张网”，基本实现一张网办全省事，方便群众办事。

五届数博会，见证了贵州大数据产业从“无中生有”到落地生根，再到风生水起的过程。大数据为贵州守好发展和生态两条底线，奋力走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路贡献着重要力量。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 07 版）

(责编：白宇)