受雷雨天气影响 首都机场部分航班延误或取消

人民网北京5月26日电 （栗翘楚） 据北京首都国际机场官方微博消息，首都机场及终端区今日07:00至19:00预计受雷雨天气影响，通行能力下降。
截至上午11:00，首都国际机场已执行399架次，取消82架次，备降外站1架次。客齐等待航班91架次。
首都国际机场提示，由于上海，杭州，南京，广州，珠海等地特殊天气影响，预计首都机场今日航班可能出现延误或取消。请大家密切关注航班动态，及时调整行程。
据中国气象局网站信息显示，预计今天，北京东部、河北东北部、天津、内蒙古东南部、辽宁、吉林中西部、黑龙江中部等地的部分地区有大雨或暴雨（30～70毫米）并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。华北地区强对流活动主要影响时段为今天白天至傍晚前后。
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