原标题：张连起：美国低估了中国人民的决心和意志！经贸摩擦中国会痛，但决不会输！

张连起

会计审计专家、资深注册会计师，人文会计首倡者与践行者。全国政协常委、提案委员会委员。兼任财政部会计标准战略委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会委员、财政部管理会计咨询专家、中国税务学会副会长、最高人民检察院特约检察员、中国与全球化智库（CCG）特邀高级研究员等职，担任多家著名大学客座教授。出版专著15部，逾1000万字。主持大型企业及上市公司审计、咨询百多家。在会计审计、资本市场等领域具有独特造诣。

近一段时间，美方挥舞加征关税大棒屡屡升级中美经贸摩擦。对于美方的霸凌行径，全国政协常委、中国税务学会副会长张连起指出：中美经贸摩擦，中国会痛，但绝不会输，中美经贸摩擦到了“掰一掰手腕”的阶段。

专访张连起

来自中国之声

说起刚刚过去的这十一轮中美经贸谈判，张连起打了个比方：中方希望像“打乒乓球”一样有来有回地推动谈判进程，为达成双赢的协议付出了最大的努力、诚意和贡献。而美方却小动作不断，频频放话威胁，像打“美式橄榄球”一样只想压倒对方，触及损害中方国家尊严与核心利益的底线。

张连起：“尤其是不断地扬言启动加征关税，在谈判过程中采用‘把刀架在别人脖子上’这种相当于强盗的勒索手段，罔顾事实，倒打一耙。同时不断地‘切香肠’，当你对某些条款、要求、诉求做出了一定程度的、有诚意的合作让步之后，它不断加码，而且中间又不断地撕毁联合声明。可以说，这一方面反映出美国心态上仍然没有对中国的经济、中国作为一个大国正在不断强大起来的这种动态做好准备，也没有对正在到来的多极化世界做好准备，所以对这种现状表现出一种极度的焦虑，呈现出一种歇斯底里的状态。”

在中美经贸摩擦中，美方屡屡指责中方窃取知识产权，进行所谓“强制技术转让”。张连起指出，美方采取的是典型的“欲加之罪、何患无罪”的“有罪推定”套路，美方既拿不出整体层面的证据，也拿不出令人信服的个案。

全国政协常委、中国税务学会副会长 张连起

张连起：“就是想给你加一个罪名，什么样罪名都能找得着。比方，说我们‘盗窃’知识产权了，这是极其抹黑和荒唐的。作为一个国家，这样一个大国，不可能有任何的法规规章是支持所谓盗窃知识产权的。即使有个案，美国人没拿出一个响当当的个案的例子。相反，从上个世纪90年代以来，美国的一些大公司，像微软、通用电气、英特尔、高通、朗讯等等都在中国设立研发机构，可以说设立研发机构得到可观的回报，而且这些大公司在中国的专利最多。这些说明了什么？恰恰不就是说明这是中国知识产权保护和知识产权运用的一个生态良好的结果吗？”

贸易吃亏论也是美方在谈判中屡屡打出的一张牌，美国总是说中美贸易中因为中国的贸易顺差，自己吃了亏。张连起指出，过去40年，中美贸易规模增长230多倍，如果不是共赢，而是一方受害的“零和”，怎么可能有如此天翻地覆的变化？

张连起：“我们为美国提供了大量价廉物美的商品。中美互加关税后，像洗衣机的价格就上升了12%，烘干机的价格也随之提升。据美国服装和鞋业协会的估计，如果贸易冲突进一步扩大，一个（美国）四口之家每年衣服鞋子等花费可能会增加500美元。据美国贸易顾问公司的估计，中美贸易冲突令美国家庭每年平均开支增加2300（美元），美国人最终最终会伤到自己。”

面对美方的悍然加税，中国也采取了相应的反制措施，这无疑也会对美国的经济产生影响。对此，美国一些政客表示，如果公司在美国国内制造产品，或者把生产线移到越南、印尼等不受关税影响的国家，就能避免关税的影响。张连起说，这不是说搬就搬的，因为它忽视了并不是每个国家都有较为完整的产业链条。

张连起：“因为它不太可能把订单或者是把制造产业链转回美国，因为有的产业它根本就没有了，它都没有这个基础了。即使它恢复，那也需要很多年的时间，有人判断至少十年都不一定能行。不用说很多，美国人自己知道，我们提供的是什么商品。实际上本来是一个产业链的互补，但是美国人试图想脱钩，把中国制造做一个阻击，我想最终价格肯定是要美国消费者来承担。”

张连起强调，我们面对外部环境趋紧和国内经济的下行压力，既要坚定信心、树立恒心，又要保持耐心、凝聚同心。中美贸易摩擦对中国经济的影响从短期来看，会对产业链、就业有不利影响，但从中长期看，会倒逼中国的自主创新、转型升级。

张连起：“坚定不移推进制造业强国，制造业是我们立国之本、兴国之器、强国之基。把制造业搞好了，那我们就有底气，有韧性。要不断强化现在大规模的减税降费，使减税降费落地，让企业轻装上阵，让减税降费落地生根。因为只有让企业活起来，增加内生动力，创新的研发费用投入才能更强。可以这么说，你必须得做出一些别人仿不了，拿不去的技术，我们自己在制造业方面腰杆才能更硬一些。过去一段时间的一些‘卡脖子’技术，包括新一代通信技术、生物技术、高端装备制造，还有一些关键的原器件，关键核心技术等等，我们还存在一些短板，这些短板我相信这一次通过中美贸易战，肯定会有一个更大的倒逼力量，尽快补齐或者是有所突破。”

张连起表示，中美经贸摩擦，中国会痛，但绝不会输，中美经贸摩擦到了“掰一掰手腕”的阶段。

张连起：“我们5000年的中国，从来没有倒下的基因，可以说会痛，但绝不会输，这一次也是中华民族伟大复兴‘淬火’的时刻。既是危中有机，是挑战，也是一次淬火、一次证明。掰掰手腕才能让美国人知道，我们的韧性，我们民族艰苦卓绝的内在向心力，以及中华民族伟大复兴的意志。我可以这么说，美国高估了自己的经济，低估了中华民族的决心和意志，错估了包括经贸在内的世界多元化发展的趋势。”

(责编：袁勃)