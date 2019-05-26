中国经济的活力澎湃（人民论坛）

大海跳动的脉搏，每一条支流、每一滴水里都能感受到。浙江义乌，是民营经济最活跃的地区之一。从“鸡毛换糖”破冰探索，到靠着纽扣、皮筋等小物件化身全球最大的小商品市场，再到如今飞速壮大为以设计、装备制造、数字产业为支柱的新兴产业集聚地，改革开放40多年来，义乌改革思变、转型求变，不断跃上新台阶，成为中国经济活力澎湃涌动的缩影。

世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，我国外汇储备连续多年位居世界第一……改革开放40多年来，勤劳智慧的中国人民在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。中国经济活力源源不断，是一个超大规模经济体顺应经济规律发展到一定阶段的历史必然，是我们党带领亿万人民敢于变革破局、勇于开拓创新成就伟业的大势所趋。“中国在亚洲地区整体经济活力排名第一”“中国仍是世界经济增长的主要动力”……透过外媒视角更可以发现，活力澎湃的中国经济已经成为世界经济的重要动力源、信心源。

中国经济的活力，来源于主动转型、提升“赛道”。国际经验表明，超越中等收入阶段的过程并不能自然过渡。在1960年被世界银行列为中等收入国家的101个经济体中，截至2008年，只有13个跻身高收入国家行列。新常态下的中国经济，以量取胜难以为继，进入以质取胜的新赛道才能焕发新活力。近年来中国全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，取得一系列历史性成就。党中央审时度势，明确指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，及时作出推动高质量发展的重大部署，从顶层设计高度主动谋划转型、推动转型，打开了中国经济活力的新阀门。

中国经济的活力，迸发自科学施策、深化改革。这一点可以从减、简、变3个方面来观察。减，一季度全国累计新增减税3411亿元，企业有了更多真金白银转向高质量发展，个人也有了更多意愿提升消费品质。简，市场准入进一步放宽，行政审批和许可事项持续削减，一季度全国日均新登记成立企业1.65万户，同比增长12.3%。变，相关部委不断出台包容审慎的新制度、新办法，促进分享经济、数字经济等新经济新业态的发展。一季度，以提供生产生活服务平台、科技创新平台等为主的企业实现业务收入329.1亿元，同比增长24.8%。总体看，政策组合拳大幅改善了营商环境，让中国经济肌体的细胞更加生机充盈。

中国经济的活力，厚积于企业创新、百姓乐业。第一个5G电话接通，最智能的视觉推理芯片诞生，柔性显示屏开始量产……在机制日益完善、产业基础更加完备的基础上，新一轮科技革命和产业变革同经济优化升级交汇融合，企业创新活力如同雨后春笋加速萌发。与此同时，也诞生了智能客服系统专家、无人机“飞服师”等上千种新职业，为高质量发展增添源源不断的力量。作为世界上规模最庞大的劳动大军，亿万劳动者的辛勤汗水，浇筑中国经济活力的坚实底气。

得道者多助。作为全球自由贸易的旗手、合作共赢的坚定实践者，中国的朋友圈越来越大，同样为经济活力打开新的生长空间。汇聚志同道合的朋友，做好自己的事情，中国经济的大船必将穿越风雨，驶向更为广阔的蓝海。

《 人民日报 》（ 2019年05月26日 04 版）

(责编：杨曦、付长超)