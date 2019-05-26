原标题：麻辣财经：一头牛剥下6层皮，美国哪里“吃亏”了？

5月25日，由清华大学主办的2019清华五道口全球金融论坛“金融供给侧改革与开放”在北京举行，原计划出席的银保监会主席郭树清因临时有事缺席，委派银保监委会首席风险官兼办公厅主任、新闻发言人肖远企代念发言稿。

对美国近期升级贸易摩擦的一系列做法，郭树清表示，美国固然可以把关税加到极限水平，但是这对中国经济的影响将非常有限。

首先，绝大多数输美产品都非常适合内销，中国正处于消费升级时期，快速扩张的国内市场会消化其中很大一部分。其次，美国之外的市场欢迎更多中国产品。第三，相当一部分被加税的中国商品仍会出口到美国，或是因为美国找不到替代品，或是因为美国进口商愿意分摊加征关税成本。第四，中国产业结构调整升级，需要一定比例的生产转移到海外，将加快中国的高质量发展。

美中贸易虽有逆差，但美国仍多重获益

美国一些政客叫嚷美国对中国贸易逆差很大，吃亏了。对此，郭树清反驳说：“美国从中美经贸往来中得到的好处，相当于从一头牛身上剥下来很多张皮。”

来看看郭树清算细账，美国是如何一层层剥“牛皮”的。

第一层：美国的进口商及跨国公司拿到了贸易差额中的绝大部分利润。美国对中国货物贸易逆差，将近60%来自外商投资企业，其中相当部分是美资企业，销售这些产品最终形成美国公司的收入和利润。

第二层：美国消费者通过中美贸易获取巨大的“消费者剩余”。据统计，美国市场零售商品中1/4左右从中国进口。中国物美价廉的产品源源不断输入美国，降低了美国家庭的生活成本，提升了福利水平。

第三层：美国输往中国的产品和服务，都是中国发挥价格支撑的领域。例如，粮食、能源、飞机、芯片等大宗商品，如果没有中国的大量采购，其价格决不是今天的水平。

第四层：上世纪90年代以来，美国出现“高消费，低通胀”奇迹，一个重要原因是中国增加了全球消费品供给。

第五层：美国获得廉价资本回流。中国贸易顺差积累的资本，以购买美国国债的资产方式支撑着美国的消费和投资，为美国经济的复苏和繁荣创造了极为有利的条件。

第六层：美国长期占有中国巨额储蓄资源。中国人民勤劳节俭，即使在月薪十几美元和几十美元的时候，也会省出一点钱存款。中国的国民储蓄率一直处于较高水平。美国对中国巨大的经常账户赤字，意味中国向美国输出相当规模的资本。中国老百姓高储蓄率所支持的对美资本输出，帮助美国甚至连印制和发行美元的费用也节省了很多。

投机做空人民币，必然遭受巨大损失

“近年来，人民币篮子汇率在全球货币中一直表现稳健，中国政府努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定性之间求得平衡，得到了国际社会广泛认可。”郭树清指出，过去十几年里，凡是人民币出现较大幅度贬值，基本都是由于外部原因，而非我们有意为之。最近一次是今年5月，离岸人民币对美元一度下跌超过3%，完全是美国升级贸易摩擦进而影响市场情绪的结果。

郭树清说，虽然近期外汇市场出现波动，但中国企业和居民并没有出现任何恐慌。人民币汇率短期波动是正常的，但是长期看，我国经济基本面决定人民币不可能持续贬值。中国仍是世界经济增长的最大引擎，具备极好的市场空间和增长潜力，随着经济发展质量提升，人民币市场汇率将不断向购买力平价靠近，投机做空人民币必然遭受巨大损失。

近年来，国际上有观点认为，中国经济的快速发展是实行“国家垄断资本主义”的结果，郭树清指出，这种说法毫无根据。

“国有经济在GDP中的占比不足40%，国有企业中很多也在境内外上市。大型国有企业中，也有大量子公司控制权已让度给民营企业，即使是中央国有企业，相互之间也处于竞争之中。”郭树清指出，当前，民营和外资几乎可以进入所有行业、所有领域，没有任何限制和壁垒。

金融业也形成了多样化的格局。目前，我国4588家银行业机构中民营机构控股的超过3000家，170家中资保险公司多数为民营控股，证券公司和基金公司也多数是民营为主。即便是五大银行，社会股权占比平均达到30%，有的甚至超过40%。特别需要指出的是，中国五大银行的市场份额现在只有37%，与英美等国家前五大银行的市场份额的占比很接近。

近年来，国外一些机构和组织对我国企业的公司治理产生了许多怀疑，特别是对党组织的作用有严重误解。

郭树清表示，中国的民营企业一直是根据公司章程和组织架构，作为独立主体按市场化原则自主经营、有效运转，党组织并没有直接进行干预。国有企业中党的领导一直发挥着核心作用，把党的领导融入公司治理各个环节是我们公司治理模式最鲜明的特点。

“从全球理论研究和实践探索来看，公司治理并没有统一的标准模式，也没有完全可以照抄照搬的最优模式。我国企业在公司治理原则和框架等方面与国际一般标准保持一致。建立现代企业制度和坚持党的领导完全可以兼容。”郭树清认为，党的领导在公司治理中具有独特优势。例如，党组织坚持集体领导指挥，党委会、董事会、监事会成员也有交叉任职，能够更好的防止内部人控制、大股东操纵和董事履职不充分，独立董事不独立等问题。

坚定不移推进金融业对外开放，但要警惕“热钱”炒作

2018年，我国宣布了15条银行业、保险业对外开放措施，今年5月份又宣布了12条新的对外开放的措施，目前正陆续落地实施，效果良好。郭树清表示，金融业开放是大势所趋，不会停顿，更不会倒退。

他认为，未来金融业开放的空间还很大，目前外资占中国A股市场市的比重只有2%，占中国债券市场的比重也只有2.9%，外资银行资产占全部商业银行的比重为1.6%，外资保险公司占比为5.8%，都还有很大提升的空间。“我们特别欢迎那些拥有良好市场声誉和信用记录，在风险管控、信用评级、消费金融养老保险、健康保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国，丰富市场主体，创新金融产品，激发市场活力。”

“在扩大金融开放的同时，金融风险的传染性和复杂性也会增大。对于我们这样一个发展中大国来说，防控好金融风险特别重要。要特别警惕境外资金的大进大出和“热钱”炒作，坚决避免出现房地产和金融资产的过度泡沫。”郭树清强调。

(责编：袁勃)