《赣商之歌》正式发布

本报南昌5月26日电 （记者郑少忠）“一个包袱一把伞，走南闯北当老板。出鄱阳湖入长江，江右商帮铸辉煌……”日前，江西正式发布《赣商之歌》。为弘扬“厚德实干、义利天下”新时代赣商精神，唱响赣商品牌，促进江西崛起，江西省工商联（总商会）邀请朱虹作词、田信国作曲、阎维文演唱，共同打造了《赣商之歌》。赣商，史称江右商帮。《赣商之歌》一歌由广为流传的童谣开篇，引人入胜；三段唱词聚焦赣商的历史、现在和未来，歌颂了江右商帮的辉煌过去和巨大贡献，诠释了赣商精神和家国情怀，展示了赣商的使命担当和特殊作用。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 12 版）

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