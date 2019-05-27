人民时评：新技术，占据创新制高点

新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，在新技术尤其是人工智能、空间技术等颠覆性、战略性技术上占据制高点，需要下好“先手棋”

北京地铁的南北向骨干线路16号线成为国内首条覆盖5G信号的地铁线路；重庆招募首批5G“体验官”，感受几秒钟下载一部1G高清电影等数字新体验……5月的世界电信日前后，5G成为最抢眼的技术新星，反映出人们对这种关系未来的新技术的热情期待。

新技术由发展需求孕育，也是经济持续增长的新引擎。融合机器人、数字化、新材料的先进技术加速推进制造业升级转型；以人工智能、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用；安全清洁高效的现代能源技术推动能源生产和消费革命……新技术一旦走出实验室，进入广阔的市场天地，就能释放出巨大的能量，推动新业态新模式的打开和蓬勃发展。

新技术能够提高生产效率，催生新动能。工业互联网集成了远程实时操控、虚拟现实技术协同、无人驾驶、高精度定位等前沿技术，不仅能进一步提升生产效率，还能代替人工适应更复杂恶劣的环境。而以物联网技术为神经中枢，一个建筑群可以变得“有生命”——钢结构、门板、水管、螺丝型号，电能消耗、用水量、空气质量等数据都可以“互联互动”；一个城市也能装上“智慧大脑”，对城市交通进行智能调度，有效调配公共资源。从深海深地探测、超级计算、人工智能等面向国家重大需求的高技术领域持续取得重大突破，到“互联网+”广泛融入各行各业，大众创业、万众创新蓬勃发展，科技进步贡献率提高到58.5%，体现着新技术对中国经济转型升级的牵引力。快速崛起的新技术正在深刻改变生产生活方式，成为中国创新发展的新标志。

新技术能够改变生活方式，带来新业态。看似普通的外卖行业，用上蕴含大数据、云计算、物联网、人工智能等高新技术的智能配送技术，通过对天气、路况、时间等统筹，在消费者、骑手、商家三者中实现最优匹配。新技术不仅催生新业态新模式，也更加精准传送高质量的服务。2018年，全国每百位手机网民中，超七成用手机购物和支付，近五成用手机订外卖和预订旅行；数字经济规模达到31.3万亿元，占GDP比重34.8%，供需两端“双升级”成为行业新一轮增长驱动力……随着信息技术快速迭代更新，数字经济在中国越来越多地触及生活的方方面面，正成为经济高质量发展的重要支撑。

新技术能够重塑力量对比，塑造新格局。新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构，在新技术尤其是人工智能、空间技术等颠覆性、战略性技术上占据制高点，需要下好“先手棋”。北斗卫星导航系统加速全球组网进程，相关应用产品已进入70多个国家和地区，GPS这个美国全球定位系统，不再是卫星导航的代名词。正是凭借技术创新，多家中国高科技公司跻身世界级科技巨头之列，中国北斗、中国高铁、中国核电等逐渐成为国家名片。紧紧围绕经济竞争力提升的核心关键、社会发展的紧迫需求、国家安全的重大挑战，把“先手棋”下好下实，才能积累起自己的新优势。

新技术的进步映照着创新的厚度和活力。研究与试验发展经费年均增速世界领先、投入强度逐年提升，为技术创新源源不断地提供着原始创新、基础研究的源头活水；体制机制的改革创新，为新技术真正有“用武之地”开辟通途。技术创新的浪潮奔涌向前，必将为推动高质量发展持续送上强劲动力。

(责编：蒋琪、付长超)