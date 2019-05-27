人民时评：为高质量发展提供更多生力军

进入5月，全国各地陆续组织首次高职扩招补报名，意味着高职扩招拉开了帷幕。高职扩招这一重要举措的落地，是职业教育改革发展的重大机遇，将对我国教育发展、经济高质量发展产生重大影响。

从今年《政府工作报告》提出高职院校大规模扩招100万人，到教育部下发《高职扩招专项工作实施方案》，再到高职扩招进入实施阶段，行动之迅速，落实之有力，令人欣喜。这也凸显出经济结构变革、职业教育跨越式发展、为学生提供多样化成才路径、营造人人皆可成才环境等需求的迫切性。

从宏观角度看，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但高素质技术技能人才的供需结构性矛盾仍相对突出。人社部2018年数据显示，我国技能劳动者超过1.65亿人，占就业人员总量的21.3%， 但其中高技能人才只有4791万人，仅占就业人员总量的6.2%。高职扩招后，将为现代制造业、现代服务业、现代农业等产业一线输送更多高素质技术技能人才，进一步促进人力资源供给侧结构性改革，把人口红利更好地转变为人才红利，成为中国产业走向全球价值链中高端的生力军。

从中观角度看，经过多年发展，职业教育已到了跨越发展的关键时期。今年年初，《国家职业教育改革实施方案》印发，明确职业教育与普通教育是两种不同类型的教育，具有同等重要地位。此次高职扩招，正是促进职业教育大改革大发展的催化剂，也将成为高等教育进入毛入学率50%这个普及化阶段的“临门一脚”，更是以现代职业教育的改革发展推动高等教育结构优化的重要之举。特别是高职扩招进一步丰富生源构成，这对促进职业教育与继续教育融合，倒逼高职教育完善考试招生办法、创新人才培养模式、优化评价机制，对实现高职教育内涵式发展有着重要意义。

从微观角度看，高职扩招改革拓宽着学生成长成才的路径。高职扩招，使普通高中学生选择更多样，不再“千军万马挤独木桥”；让中职学生有了更多就业优势、创业本领、升学通道和更厚的终身发展基础；令退役军人、下岗失业人员、农民工和新型职业农民也有了更多接受高等职业教育的机会，可实现更高质量和更充分就业。当所有青年都可以在不同通道上成长成才，就能不断激发社会创新创造活力，树立正确的教育观、就业观、人才观。

当然，高职扩招也对当前职业教育提出了更大挑战和更高要求。比如，如何确保人才培养质量标准不降，如何适应不同生源的学习时间和学习方式，还需要职业院校做科学审慎的探索。一方面，要针对生源的多元特征，分类编制人才培养方案，充分考虑应届与非应届、就业与未就业、不同年龄段生源的特点；另一方面，要针对不同生源的从业经历、学习基础和需求，分类组织教学，实施分类管理，推进“1+X”证书制度试点、“学分银行”建设、弹性学制。只有严把培养质量关，创新教学管理机制，才能让更多青年凭借一技之长实现人生价值，让三百六十行人才荟萃、繁星璀璨。

令人欣喜的是，近年来中央和地方财政对高职教育加大投入，多地调整技术技能人才落户、就业等政策，技工收入不断提高，曾经发展空间小、社会评价不高等制约职业教育发展的问题正在解决。势头已起，期待更多高职院校以扩招为契机，聚力前行，肩负起支撑我国经济高质量发展、助力人人皆可成才的重要使命。

(责编：蒋琪、付长超)