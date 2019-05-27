严禁变相发展房地产 海南乡村民宿逢建必报

日前，海南省政府出台《海南省乡村民宿管理办法》，对民宿开办要求、开办流程、经营规范、监督管理等进行规范，明确要求新建乡村民宿必须坚持逢建必报，严禁以开办乡村民宿名义变相发展房地产。

《办法》提出，乡村民宿选址应当符合所在市、县、自治县的总体规划要求，尽可能利用现有民房进行改建、扩建，如属新建乡村民宿，必须坚持逢建必报，未经批准不得进行建设。严禁以开办乡村民宿名义变相发展房地产。

《办法》规定，海南省对开办乡村民宿要求具有合法土地和房租使用证明、合法的房租租赁合同，鼓励签订10年以上长租合同，租约到期后承租人有优先续租权，市县乡村民宿管理综合协调部门对签约签订满20年租约的规范合同文本实行编号备案管理，并监督合同执行。

《办法》明确乡村民宿开办应遵循正规流程。海南在全省“审批一张网”系统平台增设“乡村民宿申请备案”服务事项，实现“一网通办”。乡村民宿申请人在系统内填写《海南省乡村民宿开办申请表》基本事项，需签订《海南乡村民宿开办告知承诺书》，提出乡村民宿开办申请。

(责编：蒋琪、付长超)