沪苏浙皖检察机关联防联治 环太湖流域生态环保加强协作

近日，环太湖流域生态环境保护检察协作联席会议在沪举行，上海、江苏、浙江、安徽三省一市检察机关围绕“联防联治、协同发力，筑牢环太湖流域生态环境保护司法屏障”主题展开研讨，通过了《沪苏浙皖检察机关加强环太湖流域生态环境保护检察协作三年行动方案》。

根据该方案，四地检察机关对人民群众反映强烈的重大跨区域案件，将采取联合挂牌督办等形式集中力量办理。对流域互涉的水污染公益诉讼案件，探索类案指定管辖，推动跨行政区划检察院改革向环太湖流域延伸。推进生态检察官制度与河长制、湖长制对接，实现生态检察官派驻河长、湖长办公室全覆盖。围绕跨区域案件线索移送、重大情况通报、调查取证协作、信息资源共享等方面，着力强化检察办案协作，建立检察机关环境保护检察信息平台。

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