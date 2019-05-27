沪苏浙皖检察机关联防联治 环太湖流域生态环保加强协作

近日，环太湖流域生态环境保护检察协作联席会议在沪举行，上海、江苏、浙江、安徽三省一市检察机关围绕“联防联治、协同发力，筑牢环太湖流域生态环境保护司法屏障”主题展开研讨，通过了《沪苏浙皖检察机关加强环太湖流域生态环境保护检察协作三年行动方案》。
根据该方案，四地检察机关对人民群众反映强烈的重大跨区域案件，将采取联合挂牌督办等形式集中力量办理。对流域互涉的水污染公益诉讼案件，探索类案指定管辖，推动跨行政区划检察院改革向环太湖流域延伸。推进生态检察官制度与河长制、湖长制对接，实现生态检察官派驻河长、湖长办公室全覆盖。围绕跨区域案件线索移送、重大情况通报、调查取证协作、信息资源共享等方面，着力强化检察办案协作，建立检察机关环境保护检察信息平台。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】