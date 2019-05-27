广西将实施172个地灾治理项目

近日，广西壮族自治区自然资源厅下达2019年自治区专项资金地灾治理任务，共实施治理项目172个，投入资金1.26亿多元，项目惠及受地灾威胁的6万余人。项目承担单位及参建单位的法定代表人等有关人员将按各自职责对承担的工程质量终身负责。
广西自然资源厅强调，地灾治理项目一经批准下达，原则上不能变更实施地点和实施内容。治理项目从任务下达之日起，应在不超过2年内完工，并进行初验。年内要全部完成治理项目的勘查、设计，施工开工率应达50%以上，已开工的项目主体工程进度要达到30%以上、完工率要达到25%以上。各市（除北海、防城港外）至少完成2个地灾治理项目验收（含初验）。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】