8个方面27项降成本重磅实招逐步落地 2万亿让企业轻装上阵

日前，福建自贸区福州片区首个税企银三方对接会在马尾基金小镇举办。对接会旨在搭建税务、银行、企业互动平台，聚焦企业融资需求，创新小微企业融资方式，改进金融服务，促进民营经济和小微企业做大做强。图为参会企业人员向福州经济技术开发区税务局工作人员了解税收优惠政策。

新华社记者 魏培全摄

全年超过2万亿元规模的降成本，进入全面落地阶段。近日，国家发改委等四部门联合印发《关于做好2019年降成本重点工作的通知》（简称《通知》），圈定今年降成本的8个方面、27项重点任务，2019年降成本在落地层面的任务清单正式出炉，释放出更大力度、更快进度为实体企业减负的强烈信号。

专家指出，一系列减税降费、扩大金融支持等降成本措施正取得良好效果，下一阶段降电价、降物流费用等政策加快落地，将进一步增强企业的获得感。

减税降费，说了就干

减税降费继续担纲今年降成本的主力。

《通知》指出，降低增值税税率、持续推动网络提速降费是降成本主要工作内容。其中，对小规模纳税人提高增值税起征点、将制造业等行业16%的税率降至13%，将交通运输业、建筑业等行业10%的税率降至9%等政策分别从今年年初、今年4月1日起已陆续落地。《通知》强调，要确保所有行业税负只减不增，对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定予以退还。

“今年的减税降费措施可以说是‘说了就干’，政策落地很快。”中国人民大学国企改革与发展研究中心研究员李锦说，“从今年一季度的经济数据来看，减税减负效果已初步显现，其中装备制造业、交通运输业等成效明显，幅度较大。”李锦表示，在当前经济下行的压力下，各种减税措施为企业减压、减负，让企业“轻装上阵”，效果卓著。预计今年下半年政策发力更加明显，稳增长态势不会改变。

相对于税收，一些零散、杂乱的但又常常层出不穷的费用给企业带来更高的负担。《通知》在这方面进一步加以明确。在“清理规范政府性基金”方面，指出将国家重大水利工程建设基金和航空公司民航发展基金征收标准降低一半，至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费，并授权各省（区、市）在50%幅度内对地方企事业单位和个人减征此项收费，对产教融合试点企业兴办职业教育符合条件的投资，落实按投资额30%抵免当年应缴教育费附加和地方教育附加的政策。在“清理规范涉企收费”方面，强调要清理规范部分中央设立的行政事业性收费，减免不动产登记费，调整专利收费减缴条件，降低部分商标注册及无线电频率占用收费标准等等。李锦指出，这些项目涉及的金额可能不算太多，但有利于给企业营造清清爽爽的环境。

加大金融支持力度

加大金融支持，是降低企业融资成本、解决“融资难”“融资贵”的重要方面。《通知》就“加大金融对实体经济的支持力度”提出了五项具体的任务，其中部分任务在今年也已逐步落实。

在畅通金融服务实体经济渠道方面，要求改革完善货币信贷投放机制，抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架，引导金融机构扩大信贷投放、降低小微企业信贷综合融资成本。记者了解到，央行最近已正式宣布对聚焦当地、服务县域的中小银行，实行较低的优惠存款准备金率。

《通知》同时要求，更好地发挥政府性融资担保基金作用，实施降低小微企业融资担保成本的奖补政策；完善商业银行绩效考核和激励机制，推动商业银行基层分支机构下沉工作重心，激励银行加强普惠金融业务；扩大直接融资规模，积极支持符合条件的企业扩大直接融资，包括推动债券品种创新，扩大优质企业债券发行规模，适时启动股权融资支持工具等；清理规范银行及中介服务收费。

“通过债券融资的方式将社会资本引入到企业，是今年才开始大规模使用的方法。”李锦认为，鼓励优质企业特别是能盈利的企业发行债券将会提高债券市场的质量，而针对民营企业和小微企业采取股权融资支持工具的方式，可以引导民营企业更好融资，整合社会零散资源。

降低企业用人用能成本

《通知》还对企业在降低一般工商业电价、降低企业社保缴费负担等方面作出了详细的减负部署。

——一般工商业平均电价再降低10%。《通知》强调，要运用降低增值税税率和降低国家重大水利工程建设基金征收标准产生的降价空间，以及通过延长电网企业固定资产平均折旧年限政策和扩大电力市场化交易等措施降电价，使一般工商业平均电价再降低10%。

——降低企业社保缴费负担。《通知》决定，自2019年5月起，职工基本养老保险单位缴费比例高于16%的省份，可降至16%；阶段性降低失业和工伤保险费率政策延长至2020年4月底，其中，工伤保险基金累计结余可支付月数在18至23个月的统筹地区可将现行费率再下调20%，可支付月数在24个月以上的可下调50%。

——降低企业用地综合成本。《通知》提出，加快长期租赁、先租后让、租让结合、弹性年期等方式供应工业用地政策落地，支持各地以土地使用权作价出资或入股方式供应标准厂房用地。

——取消或降低一批公路、铁路、民航、港口收费。《通知》提出，下浮铁路货物执行运价；进一步清理规范铁路货运杂费及铁路专用线等收费；减并港口收费项目，降低港口设施保安费、货物港务费等收费标准；降低民用机场收费；引导督促国际班轮公司降低码头操作费及单证类附加费。

李锦说，用人、用电、用地、运输成本，一直是制造业企业成本构成中的“大块头”。今年的降成本清单针对性强、操作性强，随着这些措施一项项落实到位，将使企业大大松一口气，这也体现了国家扶持实体经济的鲜明导向。（记者 孔德晨）

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