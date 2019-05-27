投机做空人民币必遭巨大损失

本报北京5月26日电 （记者欧阳洁、曲哲涵）在近日召开的“2019清华五道口全球金融论坛”上，银保监会主席郭树清指出，虽然近期外汇市场出现波动，但中国企业和居民并没有出现任何恐慌。人民币汇率短期波动是正常的，但是长期看中国经济基本面决定人民币不可能持续贬值。中国仍是世界经济增长的最大引擎，具备极好的市场空间和增长潜力，随着经济发展质量提升，人民币市场汇率将不断向购买力平价靠近，投机做空人民币必然遭受巨大损失。

郭树清表示，近年来，人民币篮子汇率在全球货币中一直表现稳健，中国政府努力在提高汇率灵活性和保持汇率稳定性之间求得平衡，得到了国际社会广泛认可。过去十几年里，凡是人民币出现较大幅度贬值，基本都是由于外部原因，而非我们有意为之。

郭树清分析，按美国财政部目前的定义，汇率操纵需同时满足3个定量标准：对美贸易盈余超过一年200亿美元；经常项目盈余占到GDP的3%；通过汇率干预买入的外汇超过GDP的2%。2018年中国经常账户盈余仅占GDP的0.37%，也没有大量买入外汇，更没有靠汇率贬值获取贸易竞争优势，因此很难被扣上汇率操纵的帽子。

郭树清指出，中国将坚定不移推进金融业对外开放，未来金融业开放的空间还很大。目前外资占中国A股市场市的比重只有2%，占中国债券市场的比重也只有2.9%，外资银行资产占全部商业银行的比重为1.6%，外资保险公司占比为5.8%，都还有很大提升的空间。我们特别欢迎那些拥有良好市场声誉和信用记录，在风险管控、信用评级、消费金融养老保险、健康保险等方面具有特色和专长的外资机构进入中国，丰富市场主体，创新金融产品，激发市场活力。

郭树清同时提醒，扩大金融开放的同时，金融风险的传染性和复杂性也会增大。对于我们这样一个发展中大国来说，防控好金融风险特别重要。要特别警惕境外资金的大进大出和“热钱”炒作，坚决避免出现房地产和金融资产的过度泡沫。

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