原标题：警惕房价反弹对居民消费的“挤出效应”

高房价造成居民家庭资产的高杠杆率，同时对提振消费产生不利影响。

近日，中国社科院发布《房地产蓝皮书》，就当下房地产市场诸多热点进行分析与探讨。社科院预测2019年房价涨幅为7.6%，部分重点城市涨幅或超预期。在房价上涨与居民消费关系上，社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立指出，2017年以来，住房价格上涨对居民消费支出产生较为明显的影响。因此对于这一现象需要社会各界加以更多研究。

随着这几年中央调控的深入，社会应逐渐形成共识：过高房价会造成多方面的副作用。房价过高，购房成本持续抬升，造成居民支出结构中房贷成“大头”。截至2018年末，我国家庭债务总规模已达43万亿（其中个人购房贷款余额为25.75万亿，占60%），约占可支配收入的90%，家庭债务产生持续性的还贷支出，必然会影响到居民其他领域的当前消费支出，对于收入不高的居民而言，甚至会带来生活质量的下降。

其次，房价上涨还带来居民对于未来投资及消费预期的改变，当人们对房价仍持以看涨预期，就会将主要收入继续投入房产投资中，用于其他领域的预算也随之减少，间接抑制了相关领域的市场需求。

房价如果过高，还会连带房租上涨。尤其是近两年，随着房地产宏观调控政策的实施，一级交易市场的价格整体较为平稳，但二级租赁市场价格则呈现上涨态势。2019年一季度，人均居住消费支出1212元，增长9.5%，占人均消费支出的比重为21.9%，部分一线城市房租涨势更快。

针对中国房地产市场这些年来的发展态势，中央已经明确提出，房地产要回归“房住不炒”本质，并采取了一系列调控举措，多方面抑制房价过快上涨，取得了明显成效。

近期国内部分城市出现房价反弹迹象，住建部日前发布了预警提示，各地银保监局在50天内对各类房地产市场违规现象开具32张罚单，金额超千万。这些举措都表明，中央及地方对于房地产市场走势保持高度关注，并会根据土地拍卖、房价等各个环节的变化同步调整和完善相应举措。

房价出现反弹迹象，局部地区甚至有过热隐忧，这一问题值得警惕。高房价造成居民家庭资产的高杠杆率，同时对提振消费产生不利影响。数据显示，在2009-2011、2016年，我国家庭债务经历了两次大幅增长（增速约为40%）之后，社会消费品销售总额、居民最终消费支出均出现持续增速回落的趋势。居民消费意愿下降，消费能力不足，还会对于我国推动提振消费、拉动内需的政策产生不利影响，国民经济结构调整、第三产业发展也因此被拖累。

警惕房价反弹对居民消费的“挤出效应”，毕竟这关系到居民生活水平保障、国民经济转型升级、房地产市场改革等重大问题。有研究指出，住房贷款占存款的比例增加一个百分点，居民的消费支出下降0.2个百分点。那么，我们接下来的目标，能否进一步强化房价与居民消费指数的联动研究，有针对性地出台更多应对举措，将今年房价涨幅控制在合理区间，从而确保房地产深化调控目标的顺利实现，让广大民众做到安居与消费两不误。

(责编：朱江、付长超)