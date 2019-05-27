“中远海运太阳轮”首航抵达阿联酋

中国超大型集装箱货轮“中远海运太阳轮”经过一个月航行后于5月25日抵达位于阿联酋阿布扎比哈里发港的中远海运阿布扎比码头，这是该货轮正式交付后的首次商业运营。图为集装箱车辆在阿布扎比码头现场作业。

新华社记者 苏小坡摄

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