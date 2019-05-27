宠物智能家居，是噱头还是风口？

宠物在自动猫厕所时，传感器能检测到，还会自动冲洗。

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今年“五一”假期，外出游玩的小苏把两只宠物猫留在了北京的家中。“家里有‘宠物摄像头’实时监控，还有自动喂食器和饮水机。猫咪‘留守’几天，我就不担心了。”近年来，中国养宠人群的迅速增长助推了宠物经济，智能家居产业发展迅速。功能各异的智能产品涵盖了宠物“吃喝拉撒睡”的各个环节，省时省力。听上去很酷、看上去很美，宠物智能家居产品究竟是风口还是噱头？

涵盖猫咪“吃喝拉撒睡”

《2018年中国宠物行业白皮书》显示，中国宠物消费市场规模达1708亿元，比2017年增长了27%。到2020年，消费市场规模可能达到2000亿元。从养宠人数看，2018年中国城镇“宠物主”队伍已经达到7355万人，其中“80后”“90后”占比达到75%。

围绕着养宠热，一系列生产、销售和服务等商业活动撑起了超过千亿元的市场规模。宠物食品、宠物用品及宠物医疗等消费模式正在推动宠物经济发展。其中，消费者对宠物家居用品的需求造就了智能家居行业新机遇。

记者在淘宝搜索发现，目前以“宠物智能家居”为名头的产品为数众多，其功能也涵盖了宠物饲养的各个环节。

例如，在宠物饮食方面，智能喂食和饮水产品琳琅满目。智能喂食机可以贮藏宠物干粮，主人可远程用手机投喂“三餐”；智能饮水机具有流水、保温、过滤等功能，能够为宠物及时提供洁净的饮水。即便主人离家，也可为爱宠“服务”。此外，宠物智能摄像头能够让主人监控宠物的一举一动，不少摄像头还附加了香薰、唤醒、对话、玩耍等功能，以解主人的“相思之苦”。

无论是在家还是出门，智能家居和装备都有大显神威的机会。比如具有智能控温作用的宠物窝，可以为爱宠提供舒适温度；还有很多主人为爱犬戴上了智能项圈，这种类似人类智能手环的设备内置GPS（全球定位系统），能够追踪宠物的活动和健康数据，降低了宠物外出走丢的可能性。

价格最为昂贵的，恐怕要属智能猫厕所了。记者此前在北京宠物用品展上看到一款产品，能够即时自动清理猫咪粪便，还可以除臭、清洗，大大减轻了“铲屎官”的工作。不过，宠物主人省力的代价也相当不菲。一款国产智能猫厕所的价格在2000元左右，进口产品的价格甚至超过5000元。尽管如此，不少宠物主人仍趋之若鹜。据统计，去年“双11”，仅天猫商城一天之内就卖出了400台进口智能猫厕所。

既要“养活”也要“养好”

宠物智能家居风靡的背后，是中国宠物经济及宠物消费的快速发展。有业内人士指出，收入水平的提升、日益增长的单身人群和老龄化程度等因素，共同推动了“它经济”的发展，通过养猫狗等宠物以寄托情感，正成为新的消费和生活习惯，宠物对于主人的意义也从“附属品”向“陪伴者”转化。

随着宠物角色的转化，养宠者的需求也更加丰富。除了基本的宠物消费之外，越来越多的年轻人不仅希望把宠物“养活”，更希望“养好”。因此，兼具实用和美观并能够“解放”主人的智能设备备受青睐。

天猫国际日前公布的一组数据显示，2016年至2018年，天猫国际宠物类商品购买人数增长3倍，交易金额增长超10倍。其中，宠物智能家居设备正成为宠物消费的新主流。

其实，不只是在中国，欧美国家的商家也为养宠需求“操碎了心”。今年初，美国电动汽车公司特斯拉推出了可以自动调节车内温度的“狗模式”。驾驶者将宠物单独留在车内时，汽车的智能系统能够自动调节空调，将车内温度维持在舒适状态，保证高温天气下宠物的生命安全。

企业不能只顾赚快钱

尽管宠物智能家居看上去正处于风口，但面对着不少质疑声。

有业内人士表示，目前很多所谓的智能宠物产品其实并不智能——“饮水机加了个水泵就成了智能饮水机，普通的摄像头带上‘宠物’两个字，售价就翻了番”——很多厂商正是看准了宠物消费的热潮，便制造出不少噱头，产品的质量没上去，价格先蹿上了天。

记者采访的多位养宠者表示，智能宠物家居产品目前仍是概念大于实用。此前，国内一家知名宠物用品厂商的智能猫窝产品，因设计缺陷导致产品倒扣、闷死宠物，引发网友关注。很多养宠者希望，相关厂商能够认真考虑宠物所需设计产品，别因为忙于赚快钱，伤了人们的爱宠之心。

今年初，百度工程师开发的一款人工智能流浪猫窝吸引了不少眼球。这款猫窝除了具有温控装置和智能摄像头外，还具有依托于AI（人工智能）技术的“猫脸识别”“绝育识别”“病猫识别”功能，以保护猫咪、控制流浪猫繁育。这一暖心之举让不少人点赞，或许也是未来智能宠物用品的成功之道——更智能、更实用。

(责编：赵爽、付长超)