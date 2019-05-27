原标题：北京:企业及员工参保登记"全程网上办" 机构不再收纸介材料

日前，为了让开办企业更加省心省事，北京市开通了网上企业开办平台“e窗通”。北京青年报记者从市人力社保局了解到，企业开办、员工参保登记可通过“e窗通”平台，或者通过“北京市社会保险网上服务平台”录入相关信息后，实现即时生效，无需审核。

同时，通过跨部门信息共享，北京企业及员工参保登记实现“全程网上办”，社保经办机构也不再收取相关纸介材料。全面取消纸介社会保险缴费协议，改为网上办理参保登记时同步签订电子协议。

减时间

社保登记不需“见面”审核身份

据了解，新企业注册后，要向社保管理部门登记企业和个人的社保参保信息。北京市社保网上服务平台已能做到网上申报办理。而为了更进一步简化企业申报流程，“让数据多跑腿，人员少跑路”，北京市通过“e窗通”平台，将社保登记也纳入其中，将社保参保信息所有填报、审核环节都通过后台进行输入比对，实现了企业参保登记全部网上办理。

据市社保中心相关负责人介绍，过去，企业填报的参保人身份证信息需要人工窗口核对，如今通过“e窗通”平台，实现了数据后台比对，给开办企业省了许多跑腿的事儿。“以前的参保登记，企业提交的材料，雇佣的人，我得看看对不对得上身份证。现在通过‘e窗通’，我们将企业提交的信息通过与公安部门的数据进行比对，核实参保人身份真实无误，就完成了企业的参保登记，实现即时生效，无需审核。”相关负责人说。

减材料

不再收取相关纸介材料

相关负责人还表示，通过跨部门信息共享，实现企业及员工参保登记“全程网上办”，“单位为职工办理参保登记手续时，通过网上服务平台录入登记信息以及电子照片，提交成功后，就无需再到社保经办机构进行前台审核及提供纸介身份证明材料。而后台就可与市公安局、公安部的人口信息数据比对，在本市首次办理新参保登记的职工已实现全程网上办，即时办结。”同时，纸介社会保险缴费协议全面取消，改为网上办理参保登记时同步签订电子协议。

随着社会平均工资的变化，每一年北京市要公布新的社保缴费工资基数。这项工作在北京也已实现了全网办理。“如果一年内用工没有发生变化，企业的参保信息将会自动接入新一年的工资基数。如果发生了变化，用人单位只需要把员工的工资提交到我们的系统即可。”相关负责人说，市社保中心对北京一家60人左右的企业进行调研，这家企业从提交工资数据到社保平台给出反馈，只用了4分钟。

增功效

社保网上服务平台具备“e窗通”全部功能

市社保中心相关负责人指出，目前已经对“北京市社会保险网上服务平台”进行了增效，增加了应用电子营业执照登录并办理社保相关业务的功能，并增加社会保险缴费业务办理时效查询功能。“也就是说，北京市社保网上服务平台如今已具备了‘e窗通’社保参保登记的全部功能，企业开始用工经营后，随时可在社保网上服务平台登记参保。”

纳新能

住房公积金共享社保个人开户信息

市社保中心相关负责透露，目前北京市住房公积金信息登记纳入社会保险登记一并办理。通过与市住房公积金联网，实现住房公积金个人开户实时共享社会保险个人开户信息。

同时，北京市已实现了就业登记和社保登记合并办理。用人单位招用符合条件人员，其就业登记和社会保险参保登记合并办理，就业登记信息以社会保险参保登记信息为准，不再单独办理。

此外，参保单位通过“社保网上服务平台”办理参保登记，提交信息后，无需再等待社保经办机构工作人员前台核定工伤保险费率环节，通过与市场监管局信息共享，系统将自动根据企业的行业代码核定工伤保险费率，参保单位通过网上服务平台提交登记信息后，即时成功。文/本报记者 解丽

(责编：赵爽、付长超)