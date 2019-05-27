原标题：南航一航班遭遇雹风挡玻璃破裂后安全降落机上人员平安

原标题：遭遇冰雹 南航一航班风挡玻璃破裂

昨日，南航官方微博发布消息，通报了CZ3101航班情况。 微博截图

“脸都花了，可怜我大胖子！”一场冰雹，让南航广州飞北京的A380“鼻子”受伤，风挡玻璃出现裂纹。好在机组处理得很棒，网友评价说：“这样的劣势下都能把大家安全带到目的地，体现了南航驾驶员的专业，冷静。”受强风、降雨天气影响，京津城际部分列车晚点，房山区部分路段积水严重，8条山区公交线路停驶或者甩站、绕行等。

新京报讯 昨日，南航从广州飞往北京CZ3101航班在降落过程中因为空中遭遇冰雹，造成飞机风挡玻璃破裂。南航在其官方微博发布情况说明称，机组按手册程序处置，飞机于昨日上午11时48分安全降落北京首都机场，机上人员平安。

飞机曾出现明显颠簸

航班信息显示，昨天执飞CZ3101航班的机型为空客A380。从网友上传的图片来看，除了风挡玻璃出现裂痕外，飞机的雷达罩也有受损，从外观上看有明显的涂装脱落。飞机降落地面后，地面工作人员用胶带等材料对雷达罩进行部分遮挡。

网上一段疑似CZ3101机组与塔台的对话显示，管制员询问机组：“南方3101，现在有关单位想了解一下风挡破裂的原因及损坏程度。”机组回复称：“现在还可以看到外头，就是有裂纹，外侧。”

记者了解到，昨日的雷雨造成航班出现颠簸。有旅客在微信朋友圈称：“飞机在空中盘旋了大半个小时，一上一下地颠簸，飞机还出现异味。”

降落前曾盘旋数圈

昨日中午，航空网站Flightradar24显示，CZ3101航班于8时35分从广州飞往北京，飞行途中曾挂出“7700”紧急代码。

一名业内人士介绍，“7700”紧急代码意味着机组可能遇到机械故障、需要迫降等紧急情况，地面管制员收到报警信息后会引导其他飞机避让，优先安排故障飞机着陆备降。

12时许，北京首都机场客服介绍，该航班已于11时48分安全降落。另据南航客服介绍，该航班延误10余分钟，但其未透露是否遭遇紧急情况。

根据Flightradar24的航迹记录，该航班在降落前疑因北京天气原因盘旋数圈。民航资深机长陈建国在接受新京报记者采访时表示，出现这一紧急情况后，飞机宣布紧急状态，一般情况下来看，其他飞机将会对该飞机进行避让。

三层风挡仅外层受损

昨日晚间，新京报记者从南航方获得一份较为详细的情况说明，称CZ3101航班系11时20分在北京首都机场空域降落时遭遇雹击，致使风挡玻璃外层破裂。风挡玻璃是三层结构，机组评估仅有外层风挡受损，内层完好，可以保证安全飞行。机组尽可能缩短空中飞行时间，向管制申请优先着陆。最终，飞机于11时48分在北京首都机场36R跑道安全着陆。

陈建国表示，通常情况来看，外层玻璃是保护层，内层是承压层，如果内层没有破裂，对飞机飞行没有太多影响。如果内层破裂，可能对增压有影响，但由于该飞机为低空飞行，因此问题不是很严重。机组遇到这一情况后，要检查机上各种设备，有没有其他仪器损坏的情况，比如发动机、起落架、机翼、操纵面、控制面、空速管等等，“如果是风挡破损，问题可能还好解决，如果其他问题也同时出现，那就比较严重了。”

释疑1 风挡玻璃为什么会破损？

陈建国表示，风挡玻璃破损一般有外来物撞击，比如鸟击、冰雹等，以及风挡玻璃老化、加温系统电弧、受潮、分层、产品质量问题、安装问题。

陈建国介绍，当飞机发生玻璃破损时，飞行员可以用笔或者指甲去沿裂纹感触一下，看看内层玻璃有没有破损，如果内层玻璃破损了，因为无法估计中间层是不是也破损了，所以就应该立即下降，降低飞机内外压差，避免飞机进一步恶化而失去整个风挡，进而有失压的危险。

如果内层玻璃没有破损，由于内层玻璃至少可以承担两倍于最大压差的压力，所以飞机就是安全的，可以继续安全飞行。

释疑2 风挡破了飞机还安全吗？

记者注意到，除了风挡玻璃，CZ3101航班的飞机雷达罩也出现损坏。陈建国解释说，飞机雷达罩是不增压的，由合成材料制成，非金属材质，因此即使雷达罩破损，除了对气象雷达可能有影响，对飞机安全飞行没有多大影响。

而对于风挡来说，不同程度的损坏对飞行的影响不同。陈建国以一架空客A321飞机的风挡玻璃举例说，按照空客飞机的手册，飞机的前风挡玻璃有六层，从外到内分别是外层、加温涂层、夹层、中间层、夹层和内层。

其中外层通过加温涂层加温，主要是起保护作用。飞机空中飞行时外界温度会低至零下60多度，加温的风挡可以有效保持一定的强度和韧性。中间层和内层称为结构层，无论中间层或者内层，任何一层都具有承担两倍于飞机最大压差的能力，所以只要有中间或者内层任何一层玻璃在，飞机都是安全的。

释疑3 是否可以避开冰雹？

CZ3101航班风挡玻璃破裂的“罪魁祸首”是冰雹，陈建国表示，除了依据空管部门、气象部门发布的信息，已经处于飞行状态的飞机不容易判断前方航路是否会遭遇冰雹，他说：“现有的技术不足以为机组提供是雷雨还有冰雹那么具体的信息，机组凭借的是雷达回波来判断气象条件。

同时，也可以依据前面机组的飞行情况来做判断，但这也有个问题，前面的飞机没有遇到冰雹，并不代表这架飞机就不会遇上冰雹，因为冰雹是一阵一阵出现的。”

释疑4 空管部门如何应对特殊天气？

华北空管局运行管理中心飞行计划数据室主任武宪杰介绍，每天下午四点半，空管部门都会与多个部门进行气象会商，包括塔台、区域管制、进近管制、流量管理室等，气象部门会对次日的天气进行预测，如果预测有雷雨天气以及雷雨天气的范围和强度，空管部门将根据预测结果以及经验判断会对航班运行造成多少影响，以此制定形成大面积航班延误应急响应机制。

提前一天下午，空管部门组织相关单位进行会商，通报大面积航班延误应急响应机制申请，即该申请从次日何时启动以及预警级别。次日，如果天气状况跟预测相同，则启动大面积航班延误应急响应机制，实行相应的流量管理措施。武宪杰介绍，这一措施主要是为了航班容量和流量平衡，这样才能保证航班运行安全和顺畅。

在预知大面积航班延误情况下，还将启动运管委会商机制，空管、机场、主要航空公司根据预报提前对航班进行调减，提前告知旅客相关信息，方便旅客进行改签，尽量避免旅客在机场长时间等待。

武宪杰介绍，不利天气如果覆盖首都机场，有可能会造成飞机无法落地，“就得启动大面积航班备降保障程序，收集周边机场空余停机位的情况，了解备降保障能力。”

■ 影响

●航空

受雷雨天气影响，截至5月26日18时30分，北京首都国际机场全天计划保障航班1626架次，已执行910架次，取消194架次，备降外站50架次。

●铁路

受强风、降雨天气影响，为确保列车运行安全，京津城际列车采取限速运行或临时禁行，导致部分列车晚点或停运。

●公路

房山区X007大窦路K2至K4路段出现倒树，造成道路单向阻断。目前，抢险人员正在加紧现场处置，并在该路段两端设置安全警示设施。

●公交

截至昨日13时，北京公交集团共有8条山区线路采取调度措施，其中，房32路（周口店客运站-泗马沟）、M40路（中门寺生态园-赵家洼村）、城际滦平路（滦平-地铁望京西站）双向停驶，房34路（韩营村-地铁广阳城站）、房51路（窑上-地铁篱笆房站）、房30路（窑上-城关新城），双方向甩站。

新京报记者 吴婷婷 王洪春 裴剑飞

(责编：赵爽、付长超)