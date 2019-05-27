原标题：央地联动打造5G产业新版图

《经济参考报》记者日前从相关部门和地方获悉，随着全面商用临近，5G建设正在加速推进。截至目前，国内已有20余个省份成功打通5G电话；仅广东、上海、浙江等地公开的5G基站建设目标已超过50万个。近一段时间，地方5G规划竞相出台，珠三角、长三角、京津冀等多个区域更是抱团发展，蓄势培育万亿产业集群，相关企业也在加快抢滩布局产业链。

记者获悉，下一步5G发展将在技术研发试验、运营企业网络建设、打通全产业链方面，加快由政策层面落实到具体操作层面。专家认为，随着新一轮5G规划的全面落地，万亿产业新版图有望扩容。

地方5G竞速全面升级

“5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链主要环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。”在5月21日的国务院政策例行吹风会上，工信部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库如是表示。

据了解，工信部已经对5G应用作出了大体规划，估计在今年的某个时间点上会正式颁发5G牌照。业内人士认为，这意味着20余个成功打通5G电话的省份已经具备支持5G手机接入端到端5G网络的能力，实现了5G跨厂家端到端的业务互通，全方位验证了多厂家5G商用终端的网络接入、业务性能、语音、视频、4G/5G互操作等。

面对即将开启的5G商用，地方全面进入“赛跑”模式，抱团发展趋势明显。珠三角、长三角、京津冀近日均陆续公布了协同发展方案。

5月15日发布的《广东省加快5G产业发展行动计划（2019-2022年）》提出，到2022年底，珠三角要建成5G宽带城市群，形成世界级5G产业集聚区和5G融合应用区。此外，广东省还提出，将粤港澳大湾区打造成万亿级5G产业集聚区。

此前不久，江苏省发布《关于加快推进第五代移动通信网络建设发展若干政策措施的通知》提出，长三角三省一市要共同推动长三角地区成为全国5G建设和应用示范区域。《京津冀信息化协同发展合作协议》亦对5G网络先行启动建设作出部署。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所研究室主任冯晓辉对《经济参考报》记者表示，各大区域5G协同式布局可以打通区域网络基础设施建设，在更大范围、更大程度上探索5G应用服务和衍生价值，更充分地发挥5G赋能传统产业的作用。还将对全国范围内其他地区的5G发展起到引领带动作用，从而显著提升我国5G的整体竞争优势。

大规模基站建设开启

运营商也在密集发布5G部署相关计划，加快推进5G试验和网络建设。记者了解到，中国移动目前已在17个城市开展5G规模试验和应用示范；中国联通计划在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖，在33个城市实现热点区域覆盖；中国电信也计划在若干重点城市加快5G网络部署，2019年5G基站建设将达到2万个。

大规模5G基站建设即将开启。作为全国首批5G试点城市之一，广州将在年内建设5G基站1万座，力争今年率先实现5G试商用。上海表示，2019年将建设超过1万个5G基站；到2021年，累计建设3万个5G基站，实现5G网络在全市深度覆盖，打造5G网络建设先行区。

根据各地公开的商用基站建设目标，未来三年，包括广东、河北、上海、浙江、湖北、哈尔滨、江西、天津、重庆、武汉在内的五省五市将建设5G商用基站超过50万个。

中国国际经济交流中心研究员张影强对《经济参考报》记者表示，预计2022年全国将投资和建好逾200万个5G基站。中国信通院则预计，2020至2025年，5G网络总投资额在9000亿至15000亿元，同期电信企业5G业务收入累计将达到1.9万亿元。

中国移动董事长杨杰表示，预计2020到2022年将是5G投资高峰期。

不过，冯晓辉也指出，目前5G技术和标准尚未完全成熟，如何避免各地在推进5G发展时在5G路线选择、早期投入等方面承担过大风险成为焦点问题。

对此，闻库透露，下一步工信部将不断完善政策环境，推动相关企业加强协作，助力5G的成功商用。具体举措上，将加强5G建设的政策保障，支持相关运营企业开展网络建设，鼓励各地出台站址规划等政策保障，着力打造高品质的5G精品网络。同时，继续推动5G增强技术的成熟，在加快5G产业链成熟的基础之上，支持开展5G增强技术的研发试验，为后续5G的发展打好基础。

多方角逐万亿产业集群

5G蕴藏巨大的产业机遇。中国信通院发布的报告显示，预计2020至2025年期间，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，直接创造的经济增加值达3.3万亿元。

厦门大学经济学院副教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，5G商用初期会带动网络等基础设施的建造需求，通信设备行业将成为最大风口；商用中期，终端市场将成为消费主力，结合运营商的商业推动，下游产业链将充满投资价值；商用后期的增长潜力将集中于软件与信息服务业，大众商业应用与专业解决方案的收入将会显著增长。

地方政府也瞄准5G的巨大潜力，加快出台产业规划。如浙江省近日提出，到2022年，培育10个特色优势产品、20家骨干企业，实现5G相关产业业务收入4000亿元，支撑数字经济核心产业业务收入2.5万亿元。

快速打通产业链正成为各方共同目标。记者了解到，三大运营商在加快与地方合作布局5G网络的同时，也在5G+医疗、5G+交通、5G+智慧城市等多方面发力。企业也在抢滩5G。在智能制造方面，诺基亚贝尔、浪潮等国内外龙头企业纷纷加码国内市场，助推制造业数字化转型，完善5G产业链。在5G手机终端上，国内外主流手机厂商陆续推出5G手机，TCL、OPPO、小米总计30多款5G终端预计将在今年发布。

盘古智库高级研究员吴琦对《经济参考报》记者表示，基于5G技术增强移动带宽、海量机器类通信和高可靠通信这三个主要功能，未来，AR/VR、超高清视频、无人机、机器人、智慧城市、智慧工厂等大量应用场景将成为企业竞争的焦点。（记者 班娟娟 郭倩）

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