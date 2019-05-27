原标题：货币政策频频发力 实体经济融资成本进一步降低

近日，国家发展改革委有关负责人在接受媒体采访时表示，中国经济平稳健康可持续发展具备充足的支撑条件。目前正有条不紊推动各项应对工作，不断充实政策储备。

记者了解到，货币政策在支持经济平稳发展方面也频频发力。5月14日，中国人民银行开展了2000亿元1年期MLF操作，利率3.3%维持不变。当天有1560亿元1年期MLF和200亿元7天逆回购到期，实现流动性净投放240亿元。

中信证券固收首席分析师明明分析认为，MLF超额续作对冲流动性缺口，稳定资金面。从当日流动性缺口看，本次MLF续作对冲1560亿元MLF和200亿元逆回购到期后实现净投放240亿元，延续了进入5月份以来的小额净投放操作，部分缓解因缴准因素造成的月中流动性环境趋紧，稳定近日资金利率快速回升的趋势。

5月15日，央行定向降准第一步已正式落地，释放资金1000亿元。本次定向降准约有1000家县域农商行可以享受该项优惠政策，释放长期资金约2800亿元，全部用于发放民营和小微企业贷款。此次存款准备金率调整将于5月15日、6月17日和7月15日分三次实施到位。

为对冲税期高峰、政府债发行缴款，维护银行体系流行性合理充裕等因素影响，在时隔8个工作日后，央行于5月21日重启逆回购，以利率招标方式开展800亿元的7天逆回购操作。5月22日，央行再度以利率招标方式开展了200亿元的7天逆回购操作，合计实现净投放1000亿元。

“4月份、5月份是企业集中缴税时期，银行之间的资金拆借较多，且银行要通过准备金将这些税款交给银行管理的国库，直接造成了银行流动性减少，进而利率提升。因此央行此次通过逆回购注入流动性，以增加短期流动性，也显示了我国央行多目标政策体系中稳增长目标依然较为重要”，有分析人士对《证券日报》记者指出。

央行在近日发布的2019年一季度货币政策执行报告表示，将继续实施稳健的货币政策，适时适度逆周期调节，疏通货币政策传导，着力解决融资难、融资贵问题。同时，央行强调，稳健的货币政策有助于为结构性去杠杆提供适宜的宏观经济和货币金融环境，对于结构性去杠杆而言保持经济金融稳定既是目的也是前提。

“一季度的货币政策报告较去年四季度仍存在一定边际上的变化，重提把好货币供给总闸门，强化逆周期调节变为了适时适度。这也说明了经济阶段性企稳后，下行压力有所下降，政策不必再下猛药，更加注重适时适度，避免大水漫灌”，上海证券研报近期研报分析认为，未来的工作重点在于深化金融供给侧结构性改革，坚持结构去杠杆，推进利率“两轨合一轨”，疏通货币政策传导，进一步降低实体经济实体尤其是小微、民营企业融资成本。

华泰证券研报指出，“央行在货币政策操作回顾中提出引导货币市场利率在合理区间平稳运行，自1月初同业市场利率下降后，一季度同业市场利率稳定在低位。虽然4月份同业利率稍有上行，但5月份央行对部分县域农商行定向降准，确立“三档两优”的存款准备金率新框架，同业利率再度走低。我们认为随着银行同业负债重定价的推进，同业负债成本率有望继续下行。”

此外，华泰证券研报还指出，与2018年四季度不同的是，央行在下一步政策思路中提出深化金融供给侧结构性改革，将以金融体系调整优化为重点，优化融资结构和金融机构体系、市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。预计在金融供给侧结构性改革背景下，多层次的银行体系有望逐渐形成。金融供给侧结构性改革提出提高中小金融机构的数量和业务比重，中小银行有望迎来更大发展空间。

(责编：蒋琪、付长超)